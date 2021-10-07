Они мегакрутые! Норильчанки вошли в число победительниц конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Норильчанки вошли в число победительниц конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Фото предоставлено компанией «Норникель»

Темные декорации зала подчеркиваю торжественность события, которое вот-вот должно случиться. Женщины волнуются: в этот вечер они все красивые, нарядные, с искренними улыбками на милых открытых лицах. И ведь не скажешь сходу, что все они работают на различных предприятиях горнодобывающей отрасли. И очень-очень этим гордятся. Они спускаются в шахту, наблюдают за работой мощного оборудования или контролируют сложные технологические процессы. Скоро все вернутся к привычным для них делам. Ну, а пока женщины собрались вместе в Москве, в Центре цифрового развития SAP, чтобы услышать результаты конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли».

Выбор очень непростой

5 октября состоялась торжественная церемония вручения первой премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Премия учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке компании «Норникель» и других партнеров.

Пару слов о Women in Mining: это некоммерческая организация, которая создана для поддержки и профессионального развития женщин в добывающей и горно-металлургической отраслях.

Конкурс, о котором мы сейчас говорим, по замыслу организаторов должен подчеркнуть заслуги женщин в отрасли, поднять престижность профессии. И стартовал он символично – 8 марта.

Требование к конкурсанткам такие: стаж работы в отрасли не менее 3 лет; осуществление общественной социальной или наставнической (менторской) роли; работа в удаленных районах и тяжелых условиях на предприятиях отрасли; работа непосредственно на производстве; работа в геологии. Соответствовать нужно как минимум одному из этих требований.

Победительницы конкурса. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Как рассказала директор Women In Mining Russia Камилла Жалилова, откликнулись женщины из 24 российских компаний. Поступило 237 заявок из 96 городов страны.

- Девушки все мегаталантливые, вдохновляющие. И иногда читать заявки и оценивать их было очень сложно, потому что на глаза наворачивались слезы: настолько это было действительно проникновенно и здорово написано, - призналась Камилла Жалилова.

В финал вышли 63 участницы. Представьте себе проблему выбора для жюри, если номинаций всего 10. Обсуждали долго, но с именами определились почти единодушно. Победительниц оказалось 15, некоторые номинации разделили на двоих. В составе жюри – представители крупнейших компаний добывающей отрасли в России, а также отраслевые эксперты и профессионалы своего дела. Управляющий директор Paul Ekman International в России Олег Калиничев, один из членов жюри, был откровенным:

- Порой было очень сложно выбирать из них, потому что все заявки были прекрасными, все девушки, женщины, безусловно, заслуживают награды. Очень приятно было смотреть на искренние, настоящие эмоции конкурсанток, которые делились своими переживаниями, этими эмоциями, которые их переполняют. Это было очень круто!

Олег Калиничев настаивает, чтобы те участницы, которые не вышли в финал в этот раз, пробовали себя на следующий год. Да и в целом организаторы, воодушевленные успехом мероприятия, планируют вывести его на международный уровень и вовлечь компании из стран СНГ, а также другие направления отрасли, например нефте- и газодобычу.

Порадуемся за наших

В финал конкурса вышли 11 представительниц компании «Норникель». Три их них завоевали победу. Это норильчанки Ольга Мережко и Ольга Александрова и жительница Мончегорска Дарья Ермакова.

Ольга Мережко. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Ольга Мережко – победительница в номинации «Проект года». Работает на руднике «Комсомольский» с 2013 года. Начинала инженером-смотрителем за зданиями и сооружениями, потом стала начальником бюро по надзору эксплуатации за зданиями и сооружениями. А сегодня она уже заместитель главного механика на руднике.

На церемонии вручения награды молодая женщина едва справилась с нахлынувшими на нее эмоциями. Но на производстве она очень ответственный руководитель. Вместе с командой Ольга реализовала строительство и ввод в эксплуатацию современного центра планирования. И назвала его «сердце рудника».

- Хочу сказать огромное спасибо моим коллегам за то, что поверили в себя, сподвигли поучаствовать в этой премии. Гордость берет за коллектив. Без команды невозможно добиться успеха. Спасибо нашей компании «Норникель». И благодарю ассоциацию Women in Mining за то, что продвигает женщин, работающих в нашей нелегкой горнодобывающей отрасли. До сих пор не могу поверить, что такую премию, как «Проект года», получила именно я! – произнесла норильчанка, получив свою заслуженную награду.

Ольга Александрова. Фото предоставлено компанией «Норникель»

В номинации «Социальный проект года» лучшей стала Ольга Александрова. Она инженер-технолог Надеждинского металлургического завода. И параллельно фотограф-любитель, которая сама не заметила, как стала профессионалом. Ни разу не участвовала в подобных конкурсах, а тут решилась и сразу победила. И потому результат для нее вдвойне приятный.

- Слова вылетели из головы, хотелось просто плясать по сцене. На самом деле неожиданно, потому что конкуренция была большая. Быть лучшей среди лучших – это очень здорово. Я на самом деле очень рада, что на мой проект обратили внимание, потому что он связан с сохранением дикой природы у нас на Таймыре. Чем больше людей будут о нем знать, чем больше внимания общественности будет приковано, тем больше мы сможем реализовать всевозможных природоохранных мероприятий. И появится больше людей, которые будут любить и ценить природу.

Когда Ольга задумывала создать свой проект под названием «Сохраним пернатых Таймыра», ее поддержали Агентство развития Норильска и объединенная дирекция заповедников Таймыра. Задача проекта – привлечь внимание общественности к проблеме сокращения популяции птиц, особенно тех, которые занесены в Красную книгу. Последние лет пять Ольга любит фотографировать тундру, наблюдать за ней. У нее набралась масса уникального фотоматериала. Кстати, в Красной книге Красноярского края, которая готовится к переизданию, будут и работы Ольги.

Дарья Ермакова. Фото предоставлено компанией «Норникель»

И награду за победу в номинации «Личное достижение года» увезет в Мончегорск Дарья Ермакова. Вот уж поистине она пережила головокружительный взлет карьеры. Пришла в Кольскую ГМК, после вуза электромонтером второго разряда. Ее специальность – инженер высоковольтной энергетики и электротехники. А сегодня, спустя 5,5 лет, Дарья – главный специалист в управлении устойчивого развития Кольской ГМК. Своим опытом она решила поделиться и отправила заявку на конкурс

- Я была искренне удивлена. Я даже речь не готовила, которую обычно говорят со сцены с наградой в руках, потому что не думала, что выиграю. Все девушки здесь достойные, думаю, жюри было невероятно сложно выбирать. Но я очень благодарна за эту возможность проявит себя, показать. Благодарю за поддержку, которую оказала компания и мои коллеги. И считаю, что такая карьерная лестница, как у меня, это пример для других, они должны быть уверены, что все получится.

Остается добавить, что запуск такой награды, как «Талантливая женщина в добывающей отрасли», поможет не только вывести на передний план наиболее успешных сотрудниц компаний, но и повысит интерес к отрасли со стороны молодежи.