В Красноярске объявили программу фестиваля-школы «Территория. Красноярск»

Спектакль "Мы, герои". Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Спустя три года «Территория» (первый фестиваль проходил в сентябре 2018 года) возвращается в Красноярск и представит насыщенную событиями неделю современного искусства. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

Событий много, они разные и это все самое лучшее, созданное в России за последние годы.

- Красноярский край — один из самых театрально значимых регионов страны, а Красноярск — одна из театральных столиц. Поэтому фестиваль в Красноярске — дело невероятно ответственное, это не просветительский подарок, а диалог на равных с просвещенными и строгими зрителями, - говорит Роман Должанский, арт-директор фестиваля, театральный критик.

Откроется фестиваль 15 ноября на сцене Красноярской краевой филармонии концертом Алексея Айги и его ансамбля «4'33"», в котором соединятся классический минимализм, современный джаз, фанк, рок и авангард. В программе собраны произведения, созданные за все время существования ансамбля, киномузыка, а также новые композиции.

Одним из центральных событий театральной программы станет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Sveiki sulauk (Привет дождавшимся)». Постановка основана на воспоминаниях Ингеборги о жизни ее семьи в Вильнюсе. В Красноярске спектакль будет показан два раза.

Также в театральной программе фестиваля постановка Тимофея Кулябина «Три сестры» Новосибирского академического драматического театра «Красный факел», спектакль Юрия Муравицкого по пьесе Мольера «Lё Тартюф. Комедия» Московсковского театра на Таганке и спектакли-победители шестого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина представит спектакль-победитель конкурса «Мы, герои»; Мирнинский театр (Республика Саха, Якутия) — постановку «Разбойники», Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск) - «Мертвые души. Том первый» и «Мертвые души. Том второй», Красноярский театр оперы и балета - оперу «Богатыри».

Параллельно с театральными показами на фестивале состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2020 году экспертами объединенного конкурса драматургии «Кульминация»: «Родительский день» Алексея Еньшина, «Туареги» Светланы Петрейчук и «Русская сказка» Романа Козырчикова.

В рамках «Территории. Красноярск» будут подготовлены два перфоманса. Для первого, «Залечь на дно в Красноярске», десять специалистов в разных областях, никогда не бывавшие в Красноярске, исследовали социокультурную среду города и потребности горожан. А терапевтический перформанс «Хрупкий» коснётся темы человеческой уязвимости, которая стала особенно острой во время пандемии.

Для выставочной программы фестиваля «Территория. Красноярск» Московский музей современного искусства подготовил выставку «Формы чудесного» Саши Фроловой. Ее центральным элементом станет скульптурное тело художницы. Через него утверждается философия ее искусства — материализация эмоций и мифологическая игра с явлениями природы. Выставка останется в Красноярске и после фестиваля, до 30 января 2022.

Билеты на все события фестиваля на сайте фестиваля Территория –territoryfest.com, в кассах и на сайтах театров.

Прямая речь

Роман Должанский, арт-директор фестиваля: «Красноярский край — один из самых театрально значимых регионов страны, а Красноярск — одна из театральных столиц. Поэтому фестиваль в Красноярске — дело невероятно ответственное, это не просветительский подарок, а диалог на равных с просвещенными и строгими зрителями. Надеемся, что он будет насыщенным и полезным для всех. Но особенно радостно от предстоящей встречи с победителями и участниками конкурса «Золотой сезон» — нашего любимого проекта, который «Территория» счастлива продолжать в сотрудничестве с компанией «Полюс».

Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА: «Команда Московского музея современного искусства рада вновь принять участие в международном фестивале-школе современного искусства «Территория» и вернуться в Красноярск с новым проектом. В этом году мы приняли решение показать в музейном центре «Площадь мира» новый проект художницы Саши Фроловой. Ее персональная выставка «Fontes Amoris» с большим успехом прошла на площадке ММОМА в прошлом году. Художественная практика Саши посвящена вечным темам: любви, чувственности и поиску чуда и вдохновения. Я уверен, что проект «Формы чудесного», который Саша разработала специально для показа в Красноярске, станет уникальным и ярким событием культурной жизни города».

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»: «Сотрудничество с фестивалем современного искусства «Территория» имеет принципиальное значение для конкурса «Полюс. Золотой сезон», ведь наше взаимодействие каждый год открывает региональным театрам Сибири и Дальнего Востока много интересных профессиональных возможностей. На этот раз победители конкурса с нетерпением ждут выступления в Красноярске, готовятся представить свои лучшие работы на одной из крупнейших культурных площадок России и найти новых поклонников. Участники коллективов, вошедших в шорт-лист конкурса, примут участие в насыщенной образовательной программе фестиваля «Территория. Красноярск». Они встретятся с лучшими экспертами театральной сферы, узнают об актуальных тенденциях, обменяются опытом с коллегами и обретут идеи для ярких, запоминающихся постановок в своих театрах».