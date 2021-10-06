Какое будущее ждет кино?

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Бесплатные показы короткометражных фильмов прошли 2 и 3 октября в культурном пространстве Каменка. В рамках фестиваля прошел паблик-ток про будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров.

Участниками паблик-тока стали киновед Дома кино Анна Козак, кинокритик Вячеслав Зобов и pr-менеджер МТС в Красноярском крае Наталья Машегова. Они обсудили, какое будущее ждем онлайн-кинотеатры, причины популярности стриминговых платформ. А также откажутся ли зрители от похода в кинотеатры или будут ходить туда только на «аттракционное» кино.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Стриминговые платформы стали особенно популярны в первую волну пандемии, и эта тенденция набирает обороты. По итогам 2020 года совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66%. Общая аудитория видеосервисов выросла на 17% и составляет уже 63 млн. Многие крупные бренды приходят к собственным медиа, предлагая своим зрителям разнообразный и актуальный контент. В апреле этого года МТС запустила онлайн-кинотеатр KION, предложив своим зрителям одновременно более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, и мультфильмов. А главное – оригинальные проекты собственного производства.

- Это громкие и обсуждаемые премьеры: детективная драма «Хрустальный», которая поднимает проблему психотравм и насилия, документальный фильм «Дуров», мелодрама о поиске смысла жизни «Клиника счастья» с Дарьей Мороз. Эти проекты уже нашли отклик у критиков и зрителей, - рассказала Наталья Машегова.

Онлайн-кинотеатр KION активно создаёт новые форматы. Люди сейчас ориентированы на быстрое потребление контента, поэтому эксперты KION представили новый жанр под названием киносторис. Зритель может сам выбирать, как ему удобнее смотреть фильмы или сериалы: в обычном виде или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Это удобно для жителей крупных городов: например, можно занять время в транспорте, по дороге на работу.

Означает ли бурный рост популярности онлайн-платформ, что обычные кинотеатры скоро исчезнут? Разумеется, нет, пришли к мнению участники паблик-тока. Мы ходим в кино не только для просмотра новинок, но чтобы получить яркие эмоции, провести время с родными и друзьями. Ведь и сам Фестиваль уличного кино – яркий тому пример: это настоящий праздник для любителей кино, которые встречаются на площадках разных городов.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль уличного кино показал конкурсную программу 2021 года, состоящую из девяти короткометражных фильмов. Гости Фестиваля приняли участие в голосовании за лучший фильм.

Основная миссия фестиваля - познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Для конкурсной программы этого года онлайн-кинотеатр KION отобрал девять работ, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

«Фестиваль уличного кино давно зарекомендовал себя как один из главных народных смотров современного отечественного короткометражного кино. Каждый год он привлекает внимание миллионов людей и, самое главное, дает зрителям возможность выбрать и наградить авторов, чьи работы запомнились им больше всего. Порой этого не хватает другим фестивалям, фильмы которых (особенно короткометражные) вообще не доходят до широкой аудитории», — отмечает кинокритик, культуролог, методист отдела специальных проектов и организации съемок КГБУК «Енисей кино» Вячеслав Зобов.

Сразу после просмотра гости Фестиваля приняли участие в голосовании за лучший фильм. Традиционно победителя программы зрители выбирают с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«Фестиваль преобразует индустриальные пространства, превращая площадки в места силы, которые объединяют горожан. Это самый амбициозный фестиваль, побивший мировые рекорды по территориальной протяженности, который предлагает множество программ на любой зрительский вкус. Немаловажно, что он не только открывает новые имена и позволяет зрителям почувствовать себя членами жюри, но и буквально приезжает к нам домой, чтобы на несколько вечеров преобразить окружающий и привычный мир, наполнив его магией кино», — делится своим мнением киновед Дома кино Анна Козак.

После завершения конкурса все фильмы Фестиваля уличного кино можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION.

Программа показов в других городах — на сайте проекта.