«Не хотите платить – окажитесь в конце списка»: красноярского хирурга подозревают во взяточничестве за продвижение в очереди на операцию

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В Красноярске разгорелся серьезный скандал – одного из хирургов обвиняют во взяточничестве. Как сообщает телеграмм-канал KrasMash, врач пообещал провести операцию вне очереди за 30 000 рублей.

В пресс-службе Следственного комитета получить официальное подтверждение информации пока не удалось. Но собственный источник «Комсомолки» рассказал, что уголовное дело было заведено еще в июле, а история со взятками началась гораздо раньше, практически сразу после того, как врач стал руководителем отделения.

- Он пришел в больницу на должность санитара, и довольно за короткий срок вырос до главы целого отделения. Когда пришел «к власти», то быстро нашел, на чем подзаработать. Очередь на плановые операции расписана чуть ли не на год вперед, а за деньги можно было подвинуть всех желающих. Он в открытую заявлял: не хотите платить, окажетесь в конце списка. Суммы были не особо большие, но про них знали все, ведь пациенты это тоже особо не скрывали, - делится подробностями близко знакомый с ситуацией коллега.

Деньги за такой «скачок» в очереди поступали к врачу якобы на карту.

В коллективе рассказывают, что переводы за подобные внеплановые операции – это только вершина айсберга, ведь сейчас причастность к преступлениям хирурга проверяют других сотрудников больницы, которые могла знать о его махинациях и покрывать коллегу-взяточника.

Мы продолжим следить за развитием темы.