«Добрые дела – это всегда от души, а не по принуждению»: более 70 волонтеров поучаствовало в первом экосаммите в Красноярске

Более 70 волонтеров поучаствовало в первом экосаммите в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

1 и 2 октября в Красноярске проходил первый международный экологический саммит «Сибирская перспектива». 50 экспертов из России и не только обсуждали «зеленые» тренды и актуальные подходы к решению экологических проблем. Но, пожалуй, главными героями этого события стали эковолонтеры. Более 70 человек приехали в Красноярск из разных городов страны, чтобы рассказать, как они помогают природе, и поучаствовать в преображении фанпарка «Бобровый лог» и нацпарка «Красноярские Столбы».

Участники круглого стола Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная тема на повестке дня

Начался экосаммит, как и полагается мероприятиям такого формата, с деловой программы и круглого стола, где выступали топ-менеджеры компаний, руководители заповедников, ученые, представители власти и общественности и даже иностранные эксперты из ЮАР, Франции, Великобритании и Канады.

Елена Шаройхина, председатель комитета Общественной палаты РФ по охране окружающей среды и экологии, в своем приветственном слове отметила, что экологическая повестка сегодня диктует такие тренды, как развитие корпоративного волонтерства в компаниях и сохранение биоразнообразия. Обе эти темы стали ключевыми и на прошедшем экосаммите. Участники также делились концепциями программ устойчивого развития своих компаний, обсуждали системное сотрудничество бизнеса и общественных организаций, экотуризм и экопросвещение.

В Зеленой гостиной обсудили много интересных вопросов Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди участников и выступающих – представители не просто крупных компаний, а тех из них, для кого социальная и экологическая ответственность – уже давно неотъемлемая часть бизнеса: «Норникель», РЖД, Сбербанк, госкорпорация Росатом, Coca-Cola HBC, «Леруа Мерлен», «НОВАТЭК», «СИБУР» и других.

Например, руководитель направления социальных проектов компании «Леруа Мерлен» Ася Вильд отметила, что ритэйл ничего не производит, но может влиять на производителей, чью продукцию он реализует, и таким образом запускать экологические цепочки. Директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Росатома Анна Жигульская считает, что многие компании не используют ресурсы для исследовательской деятельности, а ведь это дает больше возможностей для развития экологической стратегии. И таких подходов и инструментов на саммите обсуждалось много, и пусть задействованы они пока не везде, главное, что большинство компаний сегодня придают экологической политике всё большую важность. Это касается и организатора экосаммита – компании «Норникель».

Пример волонтерского проекта: "Виртуальное плато Путорана" Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нами была принята и утверждена экологическая стратегия, и один из ее компонентов — это биоразнообразие. Компания также делает многое для достижения всех 17 целей устойчивого развития ООН. На повестке сейчас наиболее приоритетные из них — это климат, устойчивое развитие территорий присутствия, индустриальное развитие, здоровье и благополучие сотрудников и жителей городов. Вокруг этих целей сгруппированы наши большие стратегии и инвестиционные программы, — прокомментировала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.

Экологическая ответственность на практике

Что же из себя представляют громкие заявления компаний о принятии экологических стратегий на практике? Например, «Норникель» в ближайшие 10 лет намерен добиться того, чтобы полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов. Кроме того, компания заинтересована в улучшении экологической обстановки в Арктике. С этой целью «Норникель» снижает выбросы диоксида серы, проводит программу «Большая уборка», поддерживает проект «Чистая Арктика».

В рамках экосаммира открылась выставка-инсталляция "Корни дерева" Фото: Мария ЛЕНЦ

- Экологическую стратегию мы приняли в этом году. Готовились долго, но теперь у нас есть программа, которая включает в себя как анализ существующих показателей в области экологии, так и комплекс мероприятий, благодаря которым в течение 10 лет мы будем полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов и рекомендациям наших стейкхолдеров. Мы планируем занять лидирующие позиции в зеленой повестке. Программу стратегии уже внесли в бюджет компании на 2022 год для реализации, - рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

Так, на «Большую уборку» компанией выделено 40 миллиардов рублей. В ходе этой программы в Норильске планируется снести старые промышленные строения и очистить от отходов миллионы квадратных метров территории. Проект «Чистая Арктика», в свою очередь, заключается в том, что люди со всей страны по личной инициативе приезжают на Север и убирают мусор, копившийся десятилетиями. Проект начинался как общественная инициатива, но «Норникель» стал его генеральным партнером.

А теперь наверх, нас ждут большие дела Фото: Мария ЛЕНЦ

Вперед, волонтеры

А что же эковолонтерство? В первый день экосаммита активные сотрудники компаний в формате TEDx рассказали о своих самых успешных полезных и добрых проектах. Во второй - лидеры изменений провели креативную сессию «Точка ESG», где обсудили, почему бизнесу так важно не просто зарабатывать деньги, а думать о людях, природе, территориях присутствия, и какую роль в этом играют работники компаний. Сразу после этого стартовала работа волонтерских команд в фанпарке «Бобровый лог» и национальном парке «Красноярские Столбы».В преображении заповедной территории участвовали добровольцы корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра» из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы, Москвы, Саратова и Красноярска, а также эковолнтеры других компаний.

Волонтеры обустраивают площадку, отсюда начинается экотропа Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дружба фанпарка с эковолонтерами «Норникеля» продолжается уже давно. В 2018 году совместно мы начали строить настильную экотропу, что облегчило путь туристов до смотровой площадки и вместе с тем позволило снизить антропогенную нагрузку на корни деревьев. В этом году мы продолжили строительство тропы, создали площадку, где можно наблюдать за птицами, усовершенствовали нашу систему раздельного сбора мусора. Теперь маломобильные люди смогут полюбоваться на город с благоустроенной инклюзивной площадки,- рассказала директор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.

Всего в экослете участвовало более 70 человек. Преображением и фанпарка, и «Столбов» волонтеры занимались неслучайно. Эти объекты, во-первых, очень близкие соседи, а во-вторых, «Бобровый лог» берет часть туристов на себя и помогает тем самым снижать антропогенную нагрузку на нацпарк. На площадках экосаммита также работали эксперты Национального совета по корпоративному волонтерству в России, а это значит, что в будущем году наверняка увеличится количество компаний-участников экосаммита с волонтерскими командами. Да и сами эковолонтеры «Норникеля» не планируют прекращать свою помощь заповедникам.

Директор национального парка "Красноярские столбы" Вячеслав Щербаков давно общается с волонтерами "Норникеля"

- Волонтерство должно идти от души, а не по принуждению. Так вот, с «Норникелем» у нас реализовано уже много интересных проектов. А ведь начинали в 2010 году, совместно собирали мусор. У компании особое отношение к заповедникам и национальным паркам страны – более 10 лет она оказывает поддержку по изучению и сохранению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу России, - прокомментировал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

Остается добавить, что в рамках программы «Комбинат добра», которая существует уже 6 лет, волонтеры «Норникеля» реализовали более 650 проектов в разных регионах: «Мыс мечты» в Мурманской области, пешеходная переправа в заповеднике «Даурский», тропа северного оленя в Лапландском заповеднике и др. А появление такого значимого, масштабного и разнопланового мероприятия, как экосаммит, говорит о том, что тренд на эковолонтерство только продолжит набирать обороты.

А это площадка для наблюдения за птицами Фото: Мария ЛЕНЦ

Яркие экопроекты, реализованные волонтерами компаний:

- Кольская ГМК: сквер Комсомольский и «Мыс мечты» в городе Мончегорске

- Сбербанк: социальный проект «Вместе» для детей с ограниченными возможностями

- «СИБУР»: просветительский проект «Вторая жизнь пластика»

- КрасЖД: «Елка Деда Мороза», сбор вторсырья, деньги от которого идут на помощь детским домам и приютам для животных

- «Норникель»: виртуальный тур «Плато Путорана» в первый год пандемии

и многое другое.