Аграриев нужно учить по-новому

В колледже оснастили современным оборудованием сразу четыре мастерские. Фото: ШСХК

Без практики никуда

Мир на месте не стоит, одни технологии устаревают, их сменяют другие, более сложные и эффективные. Еще с десяток лет назад многое из того, чем сегодня пользуются сельские труженики, казалось нереальным.

А теперь многие краевые аграрии внедряют в свои хозяйства цифровые технологии и убеждаются, что за ними будущее. «Умная» техника экономит время, человеческие и материальные ресурсы. Аграрным учебным заведениям тоже нельзя отставать: высококонкурентная отрасль требует грамотных, квалифицированных специалистов.

О том, как и чему сегодня учат будущих аграриев, рассказал заместитель директора Шушенского сельскохозяйственного колледжа Александр Забоев.

– «Цифра» стремительно входит в нашу жизнь, и обыденную, и профессиональную. Сейчас множество цифровых платформ, новых технологий, которым нужно учиться. Не в теории – на практике, а для этого нужна качественная материально-техническая база, - уверен Александр Забоев.

В 2020 году колледж победил в конкурсном отборе и выиграл грант по федеральному проекту «Молодые профессионалы» и нацпроекту «Образование». Средства помогли оснастить современным оборудованием сразу четыре мастерские колледжа.

– Наше учебное заведение давно включилось в движение молодых профессионалов WorldSkills. На грантовую поддержку, а это более 45 млн рублей (федеральный бюджет, краевое софинансирование, плюс наши собственные средства), мы оборудовали мастерские по 4 компетенциям: эксплуатация сельскохозяйственных машин, сити-фермерство, агрономия, сельскохозяйственные биотехнологии. В перспективе станем площадкой для проведения региональных чемпионатов WorldSkills, а мастерские как раз первая ступень, - рассказывает замдиректора колледжа.

В мастерской по эксплуатации сельхозмашин студенты осваивают новейшую технику и цифровое земледелие. Фото: ШСХК

В мастерской по эксплуатации сельхозмашин студенты осваивают новейшую технику и цифровое земледелие. Тренажеры-симуляторы дают почувствовать себя в поле, не выходя из кабинета.

– Прежде чем сесть за руль настоящего комбайна или трактора, нужно отработать навыки в виртуальной машине. Но здесь все по-настоящему, полный эффект присутствия: сидишь в кабине симулятора, впереди монитор, поле. Можно «пахать», «опрыскивать». Так учатся наши ребята! – говорит Александр Забоев.

Клонируем картошку

А в мастерской сельхозбиотехнологий научат выращивать растения из клетки. Меристемное, или микроклональное размножение – еще одна технология будущего, процесс выращивания растения в пробирке. Зачем? Именно так можно получить чистейший безвирусный посадочный материал.

– Мастерская оборудована микроскопами, точнейшими весами, ламинарными боксами, чтобы в абсолютно чистой среде выделить нужные клетки, подготовить питательную среду, поместить клетку в пробирку, - поясняет Александр Забоев. – Потом растения переводятся в комнату доращивания. В планах на будущее строительство теплицы, где растения-клоны будут расти уже в земле.

Занятия в современных мастерских помогают отработать практические умения и навыки. Фото: ШСХК

Еще одно направление современного сельского хозяйства – сити-фермерство. Проще говоря, городское фермерство, выращивание полезных растений в помещениях, на крышах, даже на стенах зданий. В мастерской по этой компетенции – малогабаритные боксы с поддержанием микроклимата и температурного режима, специальные стеллажи с подсветкой и автоматической подачей воды для полива. Хочешь - клубнику выращивай, хочешь - модную микрозелень.

Чтобы учиться новым технологиям, нужна качественная материально-техническая база. Фото: ШСХК

– Благодаря господдержке, мы можем создать современные мастерские, обеспечить условия для образования, для отработки практических умений и навыков. Интерес к учебе у ребят увеличился вдвое! Кроме того, в мастерских могут обучаться и дети, и взрослые, опытные аграрии, в том числе по президентской программе «50+». Система образования сейчас устроена так, что учиться может каждый, в любом возрасте.