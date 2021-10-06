Artik сравнил певицу ЛАРИОНУ из Якутии с Инстасамкой

Певица ЛАРИОНА. Фото: "Новое Радио"

Певица из города Мирный в Якутии стала участницей конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг 4.0» на «Новом Радио» в Москве. ЛАРИОНА вошла в число 25 полуфиналистов, которые были отобраны из более чем 5 тысяч претендентов. В финал конкурса ей выйти не удалось, но на жюри эффектная брюнетка произвела сильное впечатление.

Выступление ЛАРИОНЫ. Фото: стоп-кадр видео "Нового Радио"

— Талантливая девчонка, безусловно. Красивая очень. С голосом все в порядке. Над ритмикой и песней надо немного поработать. А так, потенциал есть. Это самое главное, — оценила выступление конкурсантки певица Ёлка.

— Девушка красивая. Видно, что можно двигаться в этом жанре, — поддержал ее директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константин Сидорков.

Artik из дуэта Artik & Asti сравнил северную красотку с Инстасамкой.

— Я не поверил. Есть заявка на хип-хоп, на тренды, но мне кажется, она не живет этой жизнью, этой музыкой. Я верю Инстасамке, — заявил артист.

Artik. Фото: "Новое Радио"

Как призналась сама Наталья (настоящее имя артистки), музыкой в детстве она заниматься не хотела, а музыкальную школу и вовсе закончила только в угоду родителям. Но повзрослев, девушка пересмотрела свои взгляды.

— Я начала зарабатывать на жизнь пением в кавер-группе, пока в 2020 не отменились все выступления, и не появилась возможность заниматься собственной музыкой, — рассказала она.

По словам якутянки, одним конкурсом она не ограничится, так как считает себя алмазом, который требует огранки, и она над этим не переставая, работает.