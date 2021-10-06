Формула успеха

История первого опорного вуза Восточной Сибири - это история становления и развития двух высших учебных заведений Красноярска. До 2016 года они жили, работали, меняли свои названия и статусы независимо друг друга. К моменту объединения 90 лет отметил Сибирский государственный технологический университет, 60 лет - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева.

Это были годы, вместившие мириады фактов и событий, а по сути, отражение истории нашей страны, Сибири, Красноярского края, эпохи больших свершений. А еще это - история судеб тысяч людей, чей путь в большую жизнь начинался на студенческой скамье СибГТУ и СибГАУ. Выпускники Университета Решетнева сегодня работают в авиационной и космической промышленности, машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и химической отраслях, научных и финансовых организациях, международных и российских бизнес-структурах, масс-медиа. Но как бы ни сложилась их жизнь, они неизменно тепло вспоминают годы своей юности, свою альма-матер.

Юрий Анатольевич Лапшин, первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края

Ю.А. Лапшин, первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края, студент ВТУЗа в 1980-1986 гг, окончил приборостроительный факультет по специальности «Системы автоматического управления беспилотными летательными аппаратами», инженер-ракетчик.

В 1980-1986 годах Юрий Лапшин учился во ВТУЗе

«Что чаще всего вспоминается о студенчестве? Особая атмосфера, ощущение бескрайности жизни и подвластности в решении любых задач. На втором курсе мы уже шли работать на завод, сначала на рабочие специальности, потом на околоинженерные. Попадали в рабочую среду. Это было раннее взросление, и мы очень гордились тем, что честно работаем у станка и зарабатываем деньги. На ровесников мы посматривали свысока. У нас был комсомольский оперативный отряд им. Корнетова. Общественная работа, связанная с правоохранительной деятельностью. Нас в основном использовали в качестве понятых, но у меня было удостоверение внештатного сотрудника угро. И мы совместно с Ленинским РОВД и краевым УВД участвовали в досмотрах-осмотрах, суточно дежурили, выезжали на происшествия, включая убийства. Я туда пришел на втором курсе, романтика меня туда затащила, это было мужское занятие. А с 1983 года я уже был командиром этого отряда в течение трех лет. И все эти 3 года мы держали переходящее знамя ЦК ВЛКСМ и МВД СССР как лучший комсомольский оперативный отряд в СССР».

Е.Я. Васильев, полномочный представитель губернатора Красноярского края, студент Красноярского завода-втуза (филиал Красноярского политехнического института) в период с 1973 по 1979 гг.

Евгений Васильев, полномочный представитель губернатора Красноярского края

«Завод-ВТУЗ сам по себе делал студентов особенными. Мы выделялись среди других, потому что с момента поступления становились рабочим классом и вместе со студенческим билетом получали трудовую книжку. Производственная практика для нас была не просто формальностью, а занимала значительную часть обучения, почти половину. Мы проходили путь от простого токаря до заместителя начальника цеха основного производства, например, моей первой рабочей специальностью был токарь-карусельщик.

Евгений Яковлевич Васильев, студент Красноярского завода-втуза

В. И. Кардашов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, доц. кафедры экономики труда и управления персоналом Университета Решетнева, выпускник Сибирского технологического института (инженер-экономист)

Виктор Иванович Кардашов

«Моим первым вузом был Красноярский пединститут. Но я стал председателем Бюро международного молодежного туризма «Спутник» крайкома ВЛКСМ с обязанностью подписывать баланс организации, банковские документы, ведения хоздеятельности. Стало понятно, что знаний не хватает, я поступил в Сибирский технологический институт на инженерно-экономический факультет, готовился защищать дипломный проект в июне 1982 года. Но пришлось форсировать окончание института. В сентябре меня вдруг пригласил завкафедрой экономики и предложил написать заявление о переводе на очное и защититься в декабре. Оказывается, один из студентов не защитился летом и срывался план выпуска. Мне сразу стало ясно, что защита будет успешной! Я благодарен всем своим преподавателям, но номер один для меня была Кузичкина Александра Александровна, декан факультета. Жизнь распорядилась так, что я стал председателем исполкома, главой Центрального района, и всегда у меня были самые добрые отношения с руководителями родного учебного заведения в решении разных задач. Когда я защитил кандидатскую, меня пригласили работать в университет. Интересно со студентами! Пришлось быть и в гуще событий, когда шло объединение двух университетов, и когда закладывался фундамент опорного вуза».

В. В. Зырянов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, учился в СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева по специальности «экономист-менеджер» в 1997 - 2003 гг.

Владислав Валерьевич Зырянов

«Мой родной вуз по многим параметрам уникален для Красноярского края. Еще с советских времен он был накрепко «сшит» с ведущими предприятиями оборонной и космической промышленности страны - «Красмашем» и железногорскими «ИСС». «Полувоенный» характер образования предопределил тот факт, что из стен нашего университета выходили настоящие патриоты-государственники, многие из которых потом нашли себя в силовых структурах. Знания, которые мы получали в вузе, имели крепкий практический фундамент. Недаром из всех красноярских вузов только у нас был так называемый «рабочий семестр». На последнем курсе днем мы работали на производстве, а вечером учились и писали дипломы. Я, в частности, работал на КНП.

Нам повезло с преподавателями - строгими и требовательными, но при этом настоящими профессионалами своего дела, мудрыми и человечными. С благодарностью вспоминаю лекции, семинары и жизненные уроки Г. Я. Беляковой, супругов Ярыгиных, И. Н. Шостак, Г. Михалева, полковника Добрякова, полковника Кулакова (он на фото с нашей группой) и многих других наших профессоров.

Многие выпускники университета нашли себя в силовых структурах

Важной особенностью СибГАУ было то, что в основном сюда поступали ребята из рабочих районов правобережья Красноярска. «Блатных» детей - мажоров среди студентов практически не было. Мы могли рассчитывать только на себя и своих друзей. Это обстоятельство предопределило особую атмосферу братства в моей родной группе Э-71 и нашем потоке. Мы не только учились и работали, но и веселились от души, любили и дружили. Мне очень повезло, что в моей судьбе был Сибирский государственный аэрокосмический университет».

В.Ф. Шевердов, зам. гендиректора - главный инженер АО «Информационные спутниковые системы», выпускник завода-втуза 1970 г.

Валерий Филиппович Шевердов

«Прошло больше 50 лет после того, как я закончил институт, детали в памяти стерлись, но по большому счету осталось важное! Учился я с 1964 по 1970 год. У нас был четвертый набор от начала работы ВТУЗа. Шло активное становление института, и программное, и рабочее. Сама идея - работая на производстве, пройти обучение, оказалась очень эффективной. К концу учебы мы были настолько уверены в своих знаниях и полученном практическом опыте, что готовы были идти работать и на производство, и в КБ, и по любым другим направлениям. Система была очень понятная: первые полгода учишься, вторые полгода учишься и работаешь.

А жизнь была непростая, я поступил 17-летним, поселились мы в рабочем общежитии, сейчас даже не знаю, сохранилось оно или нет, было на ул. Мичурина, ближе к Енисею. Жили там вместе с рабочими, также вместе ходили с ними на работу, дружно все было. Через какое-то время построили студенческое общежитие, которое и сейчас есть. Там тоже мы все жили дружно, хорошо! Как у всех студентов, год начинался с уборки урожая, ездили на поля в Есаулово на картошку…

Думаю, такие знания и опыт, которые мы получали в нашем ВТУЗе, трудно, наверное, было где-то в другом месте получить. Время идет быстро. Сегодня создано такое крупное, мощное учебное заведение с большим коллективом, с большим научным потенциалом. Хочется пожелать, чтобы те основы, которые были заложены руководителями втуза, были сохранены! Я вспоминаю нашего ректора Капустянского, в то время мы плохо по молодости понимали, сколько надо было вложить сил, чтобы создать такое учебное заведение, чтобы все работало, шло обучение... Но люди справились с этим временем, у них все получилось!»

С.Н. Скотников, главный инженер Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона, выпускник завода-втуза 1981 года по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

Скотников Сергей Николаевич

«Во ВТУЗ я пришел после учебы в Барнаульском высшем авиационном училище, где научился летать на реактивных самолетах. Мне зачли общие предметы и зачислили сразу на 2 курс. Однокурсников между собой мы называли по специальностям: «двигателисты», «прибористы», «станочники»… Наша группа была преимущественной мужской: двадцать парней и четыре девушки. Стипендию наши студенты получали повышенную - 63 рубля. Зарплата на заводе тоже была приличная. Но иногда «калымили», брали подработки по подряду - рельсы перекладывали, вагоны разгружали, в колхозах работали. Никакого труда не боялись и в совместном деле друг друга лучше узнавали. Со многими одногруппниками дружим и встречаемся до сих пор. Студенческие годы закалили нас. Учеба с первых лет была связана с производством, это дало сильный жизненный ресурс, подготовило к решению серьезных задач. Выпускники втуза могли работать где угодно и всегда были очень востребованными: распределялись в закрытые города, работали на секретном производстве и в силовых структурах, занимали ведущие посты в краевой и городской администрации, руководили предприятиями...

Выпуск завода-втуза 1981 года

Я горжусь тем, что аэрокосмический университет - моя альма-матер. При легендарном ректоре Г.П. Белякове удалось воплотить в жизнь немало смелых инициатив: мы организовали первые в Красноярске авиашоу на Кузнецовском плато с высшим пилотажем и прыжками с парашютом, уникальный музей космонавтики с мигающим небом и макетами ракет и двигателей, создали новаторскую для того времени ассоциацию проректоров красноярских вузов, а еще установили на площади перед университетом копию двухступенчатой ракеты в натуральную величину, теперь это одно из знаковых мест правобережья».

А.В. Пекарский, заместитель технического директора, главный конструктор АО «Красмаш»

Александр Антонович Пекарский

«Завод-втуз, филиал Красноярского политехнического института - так назывался наш институт. Я поступил туда в 1974 году. Группа 942, «Корпуса ракетостроения». По окончании мне была присвоена квалификация «Инженер-механик по корпусам ракетостроения». Всю жизнь проработал на Красмаше, многие мои одногруппники тоже связали свою судьбу с нашим предприятием.

Я сам был из Березовки, так и ездил все время - на учебу первым автобусом, с работы - последним! Очень хорошо помню свое поступление. Математику- и письменную, и устную - сдал на пятерки, а перед тем, как сдавать физику, случилось несчастье - погиб в армии мой друг, я физику не приготовил, пришел сдавать экзамен Котельниковой Татьяне Ивановне, это супруга нашего бывшего генерального директора. Она очень строгая была, я запомнил этот экзамен на всю жизнь. Татьяна Ивановна посмотрела, как я задачу сделал, как устные вопросы - один промямлил, второй - промолчал. Она говорит: «Ну, вот вкачу я сейчас тебе двойку, ну, вылетишь ты!» Я объяснил свою причину. Она подумала и сказала: «Ты у меня будешь физику каждый день учить и отвечать!» Так и было потом. Сколько у нас физика шла, я каждый раз отвечал на этих занятиях. Но и потом, когда физики уже не было, я всегда заходил к Татьяне Ивановне поздороваться!

Фото из архива Александра Пекарского

Студенческая жизнь у нас была веселая, как у всех, наверное. Первый, второй, третий курсы - это колхозы, летом - стройотряды. На заводе работали - крыши перекрывали, почти все парни из нашей группы трудились. Мой последний стройотряд работал в Сосновоборске - строили основной сборочный цех автоприцепов. Это такую закалку нам трудовую дало на всю жизнь, хорошо, что сейчас это снова возобновляется - сочетание учебы и производства!»

П. Н. Пирожков, представитель страховой компании «Согласие», студент Красноярского завода-втуза в 1977–1983 гг., командир КОО им. В. Корнетова в 1979–1982 гг.

Павел Николаевич Пирожков

«Многие сегодняшние студенты СибГУ им. М.Ф. Решетнева вовлечены в волонтерские движения, участвуют в деятельности студенческих строительных отрядов, студенческой профсоюзной организации. И это здорово! В период обучения в Красноярском заводе-втузе мне тоже посчастливилось участвовать в общественной, комсомольской, работе - быть членом комсомольского оперативного отряда имени Владислава Корнетова. Отряд был создан 2 апреля 1969 года по решению комитета ВЛКСМ завода «Красмаш» для профилактики правонарушений среди молодежи. Обстановка в вечернее время на улицах была опасная, хулиганы и ворье распоясались до невозможности. Основной костяк отряда всегда составляли студенты втуза (некоторые были очень умные и потом стали преподавателями СибГУ, как Кучкин Александр, Карасев Владимир, Рагозина Марина и Вайтекунене Елена). С самого начала деятельности отряда 18-20-летние юноши и девушки взяли на себя патрулирование улиц в вечернее время и дежурство в местах сбора молодежи. За весь период деятельности с 1969 по 1991 год через отряд прошли десятки юношей и девушек. Для всех это была школа взросления: получение навыков общения с людьми разного уровня и понятий, обретение жизненного опыта, прохождение опасных испытаний и соблазнов.

Фото из архива Павла Пирожкова

От имени всех сотрудников отряда выражаю огромное спасибо ректорам втуза В.Н. Севастьянову, Г.П. Белякову, проректорам В.В. Филатову и М.В. Лукьяненкова за поддержку деятельности отряда. Огромная благодарность руководству сегодняшнего университета - ректору Э.Ш. Акбулатову и первому проректору В.А. Курешову за поддержку традиций отряда имени Корнетова и действующих современных студенческих общественных движений.

С юбилеем всех студентов, преподавателей и сотрудников! Успехов и удачи во всем!»