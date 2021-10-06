Сразу 3 красноярских ресторана признаны лучшими в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские рестораны заняли весь призовой пьедестал на конкурсе ежегодной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Как сообщает пресс-служба мэрии, лучшими также признаны красноярские сомелье, шеф-повар и официант.

Всего на премию WHERETOEAT SIBERIA 2021 претендовали 11 красноярских заведений. В топ также вошли рестораны Новосибирска и Иркутска, но первые три строчки заняли именно красноярские заведения:

- первое место – «0.75 Please Wine & Kitchen» (Александр Митраков) – винный ресторан с европейской атмосферой, расположенный в историческом здании в центре города;

Лауреат премии - ресторан 0.75 Please. Фото: 075please

- второе место – «Tunguska» (Berrywood Family) – ресторан сибирской кухни с соответствующим антуражем, но следующий современным трендам экологичности, стиля и сервиса;

Ресторан "Tunguska". Фото: tunguska.restaurant

- третье место «Чешуя» (Bellini group) – как позиционируют создатели проекта – кухня четырех морей. Спокойное место, занимающее два этажа, и стилизованное под морскую тематику.

Ресторан "Чешуя". Фото: bellinigroup.ru

Кроме того, лучшим шеф-поваром Сибири-2021 стал Роман Киселев из 0.75 Please, а сомелье года – Александр Волощук оттуда же. Лауреатом премии среди официантов также стал красноярец – Михаил Голобоков из ресторана «Fresco». При этом сам Fresco занял пятое место. В топ-10 также попал «Булгаков», который расположился на 8 месте.

Добавим, что ресторанная премия WHERETOEAT была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.