В Красноярском крае есть вакансии для тысячи учителей

В Красноярском крае предлагают вакансии для тысячи учителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Зачастую можно услышать, что для учителей нет работы. Тем не менее, в агентстве труда и занятости населения заявляют: в базе данных на сегодня есть тысяча вакансий. Образовательные учреждения готовы принять специалистов разного профиля им квалификации. И молодым особенно будут рады.

Наиболее востребованы учителя средней школы: преподаватели иностранного или русского языка, литературы, математики. Кроме того, наблюдается спрос на учителей начальных классов. Эту информацию можно взять на заметку тем, что планирует поступать в педагогический вуз: выбрали дефицитную специализацию при поступлении – и не будет потом проблем с трудоустройством.

Основная доля вакансий приходится на Красноярск – 669 единиц, Ачинск – 136 единиц, Канск – 123 единицы. Что касается зарплаты, для многих она будет очень интересной. Например, в Норильске в школе № 41 учителям физики, английского или немецкого языка предлагают вознаграждение в 90 тысяч рублей. Учителю информатики в Идринском районе планируют платить 50 тысяч рублей. В школе №150 краевой столицы для учителя информатики обозначен доход в 40 тысяч рублей.

- За содействием в трудоустройстве в службу занятости в этом году обратилось около тысячи специалистов образовательной отрасли. Большинство соискателей владеют достаточным набором компетенций для быстрого поиска подходящего места работы. Это подтверждается высоким процентом трудоустройства – около 74% от числа обратившихся, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что с банком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края, на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости