В Красноярске в «Бобровом логу» открылась необычная инсталляция «Корни дерева» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, которые в минувшие выходные, 2 и 3 октября, побывали в фанпарке «Бобровый лог» и поднимались по канатной дороге, чтобы полюбоваться видами города и «Столбов», наверняка обратили внимание на необычную инсталляцию рядом с посадочной площадкой. Ее невозможно не заметить – хотя бы потому, что там размещены красивые картины. А на них животные, но не наши – северные, душевно выписанные авторами.

Первыми увидели выставку участники международного экосаммита «Сибирская перспектива» Фото: Мария ЛЕНЦ

Инсталляцию назвали «Корни дерева». Возле него можно посидеть, погрузиться в мысли, выпить горячий чай и в такой атмосфере, возможно, принять какое-то важное для себя решение. Особенно атмосферно это будет выглядеть глубокой осенью и зимой. Но основной посыл выставки – напомнить, что мир вокруг людей богат и разнообразен. Но при этом очень хрупок и нуждается в защите от нас самих.

Пройдя по QR-коду, можно прочесть информацию о природоохранных меропряитиях Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставка создана при содействии «Норникеля». Компания стремится к сохранению среды обитания редких арктических видов. Поэтому много лет поддерживает заповедники, создает программы сохранения биоразнообразия в Арктике, где находятся ее производственные мощности. Открытие выставки приурочено к первому Международному экологическому саммиту «Сибирская перспектива», который собрал более 50 международных и российских экспертов в области экологии и природосбережения, участников волонтерского движения, представителей крупного бизнеса.

Пройдя по QR-коду, можно прочесть информацию о том, какие мероприятия проводит компания «Норникель» для сохранения животного мира Арктики.

Путоранский толсторог, фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Путоранские толстороги

- Если вам повезет побывать на плато Путорана и увидеть этого представителя парнокопытных, протрите глаза и посмотрите еще раз, убедитесь, что вам не привиделось, - пошутил директор департамента экологии «Норникеля» Станислав Селезнев.

Действительно, путоранские толстороги – очень редкие животные. Этот подвид снежного барана встречается только на плато и занесен в Красную книгу. У ученых почти не было данных о количестве, пока «Норникель» не запустил программу «Сохраним толсторога вместе». Удалось, наконец, подсчитать, что на территории Путоранского заповедника обитают около 800 таких эндемиков.

Сибирский осетр, фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Сибирский осетр

Делай добро и выпускай его в воду! Именно так можно назвать программу Заполярного филиала «Норникеля» по поддержке популяции северных рыб. Специалисты выращивают и выпускают молодь ценных пород рыб. Получается два в одном: восстанавливают биоресурсы и помогают коренным народам севера, для которых рыба – неотъемлемая часть жизни. За пять лет, с 2016 по 2021 годы, в Енисей выпустили 1,2 миллиона мальков редчайшего сибирского осетра.

Белый медведь, фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Белый медведь

Главный хищник Арктики, но настолько уязвимый, что занесен в Красную книгу. Белым медведям, обитающим между Карским и Баренцевым морями, повезло – они находятся на территории Большого Арктического заповедника. Благодаря поддержке «Норникеля» ученые могут отслеживать пути миграции, проводить генетические и биометрические исследования. Одним словом, узнавать подробности жизни медведей. Это нужно еще и для того, чтобы защищать их от браконьеров.

Гусь-пискулька, фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Гусь-пискулька

Самый мелкий и самый стойкий гусь нашей страны. Пока его крупные сородичи летают на юг, пискульки остаются зимовать в Арктике, но в таких труднодоступных уголках плато Путорана, что изучить их очень сложно. Но и здесь пришел на помощь «Норникель», поддержав семь научных экспедиций. Полученные данные были сформированы в стратегию по сохранению вида. Кстати, пискулек пересчитали, их на Таймыре около 4 тысяч.

Северный олень. фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Северный олень

Олень для северных коренных народов – это испокон веков и культура, и средство существования, и центр мировоззрения. В честь него даже проводят два главных праздника – осенний Большой Аргиш и весенний День оленевода. Гвоздем программы второго праздника становятся гонки на оленьих упряжках. Каждый год в них принимают участие по 30 – 50 мужских упряжек и 15 – 20 женских. По словам жителей тундры, управлять благородными животными - искусство. Это мастерство они передают по наследству. В Красноярском крае численность таймырской популяции северных оленей составляет около 120 тысяч, а всего в Арктике – 418 тысяч.

Полярная сова, фрагмент выставки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Полярные совы

Таинственная и величественная птица. Хищница, которая умеет охотиться даже при свете солнца в полярный день. Может пролететь до 10 тысяч километров во время миграции. И хоть привычное место ее обитания – Арктика, встретить ее можно даже на территории национального парка «Красноярские столбы». У «Норникеля» со «Столбами» давние отношения, компания реализовывает здесь свои экологические и волонтерские проекты. Из недавних (но не последних) – открытие смотровой площадки для наблюдения за птицами, строительство экотропы, очистка скал от надписей и мусора.