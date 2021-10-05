Настоящий детектив: в Якутске полицейский пригласил фигурантку дела на свидание, чтобы выйти на след мошенника Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД по Якутии уже прочно завоевала звание самых креативных полицейских страны. То в твиттере страничку заведут с курьезными рассказами о преступлениях, то дела раскрывают – с творческим подходом, с огоньком! Вот очередная, невыдуманная, история.

Все началось с телевизора, который решил продать житель республики. Разметил объявление в интернете, назвал цену – 70 000. И - вскоре нашелся покупатель! Мол, беру, но всей суммы сейчас нет, давай телевизор сейчас заберу, а заплачу чуть позже, в рассрочку, зато за ожидание – еще 25 тысяч «сверху». Все честно, «зуб даю», оформим сделочку, напишем расписочку! Если согласен – за телевизором приедет моя девушка, «я счас не в городе». Ударили по рукам.

...А в это время, - как говорят, «на другом конце Якутска»: 19-летняя Алдана* познакомилась через соцсети с 28-летним Романом, он якобы живет в другом регионе страны. Закрутился виртуальный роман, намечалась скорая встреча. Алдану Роман и попросил о небольшой услуге – забрать телевизор у продавца. Дальше, покажется странным, но девушка то ли не заподозрила подвоха, то ли не хотела думать, что ее романтический герой - мошенник. Так или иначе, она согласилась на все. Забрала телевизор, оставила расписку, покупку сдала в ломбард (за сумму почти вдвое меньшую), деньги перевела Роману. Удивительно, что тот не стал сразу пропадать со связи. Отправил продавцу телевизора скриншот о первом платеже через банк – мол, такова процедура, деньги придут через трое суток. Дальше – очевидная развязка. Ни телевизора, ни денег.

- В полицию поступило заявление, - рассказывают в МВД Якутска. – В обще-то, не стоило труда определить, что скриншот о платеже – подделка. Из зацепок было только имя и фамилия девушки из расписки. Очевидно, эти данные продавец сверял с ее паспортом, но копию не делал, и не запомнил. Начали искать с тем, что есть.

Дело отдали молодому оперативнику, который и привнес в его раскрытие долю романтики американских детективов 50-х годов. Единственной зацепкой была та самая загадочная девушка…

Он с пристрастием искал прекрасную незнакомку на просторах сети. В итоге он нашел ее страницу. Возник вопрос, как подступиться к девушке, чтобы не вспугнуть ни ее, ни мошенника, а то ведь мало ли в каких они отношениях? И молодой человек решил, что единственный вариант – пригласить фигурантку на свидание. Место парень выбрал приятное – ресторан, девушка от такого предложения отказываться не стала.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На свидании полицейский рассказал все честно, - и ему удалось разговорить новую знакомую. Оказалось, что с мошенником она познакомилась в интернете. Но общался с ней через «фейк» (в то время, как полицейский - со своей настоящей страницы), что не помешало ему втереться в доверие. Девушка заверила, что и понятия не имела, что ее виртуальный друг – аферист. Он уговорил ее забрать телевизор, продать его, передать ему деньги и пообещал вскоре приехать в Якутск… А как только она выполнила просьбу, грубо говоря, «вышел из чата» и прервал общение (этим и объясняется то, что с обиды она согласилась на новое знакомство). Такое вот «одиночество в сети» по-якутски.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дальше уже – дело техники (или «высоких технологий»). Благодаря полученной информации, вскоре полицейским удалось выйти на след жулика. Оказалось, что ему 26 лет, недавно он освободился из мест лишения свободы (сидел тоже по статье «мошенничество»). Задержали его в Якутске. Большую часть денег, правда, он успел потратить. Теперь ему «светит» второй срок подряд. Полицейский же заслужил похвалу от начальства за креативный подход к раскрытию дел.

(*имена изменены по просьба следствия)