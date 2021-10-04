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Происшествия4 октября 2021 13:15

Под Красноярском глава сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок стоимостью 4,5 миллиона

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Под Красноярском глава сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок стоимостью 4,5 миллиона

Под Красноярском глава сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок стоимостью 4,5 миллиона

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе края глава Солонцовского сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок площадью 55 тысяч кв. м, стоимость которого составляла 4,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба СК по краю, в отношении чиновника заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

По версии СК, в мае 2016 года глава Солонцовского сельсовета, подписал распоряжение о продаже земли сельхозназначения физическому лицу за 49 тысяч рублей. При этом среднерыночная стоимость участка составляла как минимум 4,5 миллиона рублей.

- Незаконные действия главы сельсовета по распоряжению земельным участком повлекли утрату возможности получения бюджетом муниципального образования дополнительного дохода от продажи участка на аукционе с учетом его среднерыночной стоимости, - пояснили в следкоме Красноярского края и Хакасии.

В прокуратуре Красноярского края сообщают, что сделка уже признана недействительной. Чиновник находится под следствием.

ЧППроисшествия: ЧП