Под Красноярском глава сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок стоимостью 4,5 миллиона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе края глава Солонцовского сельсовета за 49 тысяч рублей продал земельный участок площадью 55 тысяч кв. м, стоимость которого составляла 4,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба СК по краю, в отношении чиновника заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

По версии СК, в мае 2016 года глава Солонцовского сельсовета, подписал распоряжение о продаже земли сельхозназначения физическому лицу за 49 тысяч рублей. При этом среднерыночная стоимость участка составляла как минимум 4,5 миллиона рублей.

- Незаконные действия главы сельсовета по распоряжению земельным участком повлекли утрату возможности получения бюджетом муниципального образования дополнительного дохода от продажи участка на аукционе с учетом его среднерыночной стоимости, - пояснили в следкоме Красноярского края и Хакасии.

В прокуратуре Красноярского края сообщают, что сделка уже признана недействительной. Чиновник находится под следствием.