В Красноярске девушки-полицейские спасли подростка, в которого стреляли грабители

Слева Мария, справа - Анастасия. Фото: МВД по Красноярскому краю

Старший следователь отдела полиции Енисейска Мария Акшумова и следователь норильского МВД Анастасия Кузнецова, 28 сентября спасли 15-летнего парня от нападения грабителей в Красноярске. Подробности рассказали в пресс-службе красноярской полиции.

В конце сентября девушки приехали в Красноярск на курсы повышения квалификации в СибЮИ, и после учебы решили сходить в ТРЦ «Планета» за покупками. У парковки Мария и Анастасия увидели, что между несколькими подростками разгорается конфликт, а спустя пару мгновений началась стрельба.

Девушки сразу же бросились в гущу событий. Оказалось, что несколько парней напали на 15-летнего мальчика. Одного из нападавших задержали Анастасия и Мария, еще двоих - коллеги, приехавшие на помощь.

Мария рассказала, что откровенное ограбление видело множество людей, но никто не решился вмешаться:

- Так как мы являемся полицейскими, то не могли пройти мимо. Сразу же подбежали, чтобы оказать помощь. Один из парней успел сбежать. Второго пострадавший мальчик держал за куртку, и нам удалось его схватить.

Девушка добавила, что они не колебались ни секунду:

- Мы должны были это сделать. Поступить как-то иначе мы бы не смогли, - заключила Мария.

Оказалось, что подросток дал объявление о продаже «вейпа» и договорился о встрече. Однако «покупатели» решили не тратить деньги, отобрать девайс силой. Они выхватили из рук мальчика вейп, а затем несколько раз выстрелили в него из газового пистолета. Материалы дела уже переданы в следком.

- ТРЦ «Планета» делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей. Торговый центр оборудован самыми современными системами безопасности. Квалифицированные сотрудники регулярно проводят проверки всей территории и систем, а также организуют учения для отработки навыков в случае ЧП, - добавили в пресс-службе ТРЦ «Планета».