В трех городах Красноярского края прошло посвящение учеников классов СУЭК

В шахтерских городах Красноярского края прошло посвящение учащихся классов СУЭК. Фото: СУЭК-Красноярск

В новом учебном году в Бородино, Назарово и Шарыпово за парты профильных классов впервые сели около 70 старшеклассников. В торжественной обстановке они дали традиционную клятву достойно учиться, развивать свои деловые и личностные качества, уважать педагогов и наставников, историю и традиции СУЭК. Клятву по многолетней традиции ребята скрепили угольными отпечатками пальцев.

Фото: СУЭК-Красноярск

"Уверяю вас, что новый, 10 СУЭК-класс не подведет и не просто оправдает ваши ожидания, но и превзойдет их!" - пообещал староста 10 класса СУЭК бородинской школы № 1 Денис Белянин.

"В профильных классах СУЭК вместе с нашими педагогами дает мощные знания, которые делают наше обучение интереснее и позволяют вступить во взрослую жизнь с определенностью и базой, чтобы добиться в этой жизни больших вершин, - уверен староста 10 класса СУЭК шарыповской школы № 3 Денис Комиссаров. - Спасибо Компании за шанс расти и развиваться!"

"Сегодняшнее событие важное и для вашей будущей жизни, и для нашей Компании – как вы знаете, в этом году СУЭК празднует 20-летие, и вы будете, можно сказать, особым, "юбилейным" выпуском. Придя в класс СУЭК, вы уже сделали первый шаг на вашем профессиональном пути. А дальше мы постараемся наполнить обучение всем самым интересным, важным, ценным – знаниями, опытом", - напутствовала ребят заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск", один из кураторов проекта профильных классов Марина Смирнова.

Фото: СУЭК-Красноярск

В Красноярском крае профориентационные СУЭК-классы помогают школьникам сконцентрироваться на дисциплинах, важных для будущих специалистов горной отрасли России. В аудиториях, где обучаются классы СУЭК, создается особая образовательная среда – делаются ремонты, закупается новая мебель, современное компьютерное и лабораторное оборудование. К образовательному процессу привлекаются преподаватели ведущих вузов-партнеров, сотрудники и ветераны предприятии Компании.

Добавим, что большая работа по повышению качества преподавания предметов естественно-научного цикла в шахтерских городах ведется в том числе в поддержку национального проекта "Образование". СУЭК является обладателем статуса "Партнер национальных проектов", который Компания получила за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Производительность труда" и "Наука и Университеты".