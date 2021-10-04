В ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском пострадали 5 человек. Фото: МВД Красноярск

Вечером 3 октября на трассе Р-257 в районе Дивногорска рейсовый автобус вылетел в кювет, пострадали 5 человек. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю сообщают, что полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Рейсовый автобус двигался по маршруту «Ермаковское - Красноярск», в сторону краевого центра. Под Дивногорском водитель автомобиля съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

Фото: МВД Красноярск

- В момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации пострадали 5 человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, - передают в пресс-службе красноярской полиции.