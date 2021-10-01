Экология - это тренд

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 октября в Красноярске, на площадке фанпарка «Бобровый лог», открылся первый Международный экологический саммит «Сибирская перспектива». Это мероприятие организовано компанией «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство».

Фото: Мария ЛЕНЦ

На повестке саммита две важнейшие «зелёные» темы - сохранение биоразнообразия и корпоративное волонтерство. Оба эти направления - в тренде во всем мире, причём большую роль в их развитии играет бизнес, и на площадке в Красноярске разные компании представляют свой опыт данной работы: «Норникель», Росатом, Леруа Мерлен, KFC, Сбербанк, ГК «Новатэк» и др. Наработками и своим видением также делятся ученые РАН, директора российских особо охраняемых природных территорий, эксперты-общественники.

«Нам удалось собраться вместе очень разнообразным составом, чтобы поговорить на темы, важные как для компании «Норникель», так и для всех участников саммита. Это темы, касающиеся биоразнообразия, развития заповедников, эковолонтерства и экологии в целом. Сегодня мы можем обсудить, как компании могут влиять на состояние окружающей среды», - сказала на открытии саммита директор департамента устойчивого развития компании «Норникель» Светлана Ивченко.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В программу саммита войдут деловая и практическая части. Участники соберутся за круглым столом на тему «Практики реализации успешных проектов бизнеса в целях сохранения биоразнообразия. Роль корпоративного волонтерства в экологической стратегии компании», а после проведут мозговые штурмы в ходе работы так называемой «Зелёной гостиной». Среди тем для обсуждения: системное сотрудничество бизнеса и НКО, экотуризм и рост антропогенной нагрузки, внедрение международных стандартов по сохранению биоразнообразия, мультибрендовое волонтерство, экопросвещение и др.

Активные эковолонтеры компаний также выступят на саммите и проведут презентации в стиле TEDх. Завершится первый день саммита волонтерским костром с приглашённой ведущей Иреной Понарошку. «Я очень рада пообщаться с эковолонтерами. Мне интересно послушать, чем мотивируются те люди, которые занимаются полезными делами в больших корпорациях, буду счастлива обменяться опытом», - сказала она.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во второй день мероприятия, 2 октября, эковолонтеры «Норникеля» проведут экослет и займутся благоустройством экотропы национального парка «Красноярские столбы», строительством орнитологической и инклюзивной площадок.