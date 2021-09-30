Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино в Красноярске: 2 и 3 октября пройдут показы короткометражных фильмов

Онлайн-кинотеатр KION представляет Фестиваль уличного кино: 2 и 3 октября в культурном пространстве Каменка пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов. В конкурсной программе этого года снялись Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры российского кино. Победителя программы выберут сами зрители.

Основная миссия Фестиваля уличного кино — познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. В 2021 году Фестиваль проходит более чем в 1000 городов и населенных пунктов России, в большей части которых показы уже состоялись. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. И традиционно победителя определят зрители: при помощи света фонариков они голосуют за лучший фильм. В октябре Фестиваль уличного кино завершит свой тур и объявит имя режиссера, получившего наибольшее число зрительских голосов по всей стране. Автор лучшей работы получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Гости Фестиваля не просто отдают свои голоса, но и напрямую могут повлиять на индустрию российского кинематографа, а также поддержать автора любимой короткометражки.

Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

Программа

2 октября

18.30 — паблик-ток «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров»

19.00 — конкурсная программа Фестиваля уличного кино 18+

3 октября

17.30 — внеконкурсный альманах «Анимация для всех возрастов» 12+

19.00 — внеконкурсный альманах «Фестиваль уличного кино: ТОП 7» 16+

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора», — делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Расписание показов в городах по всей России, а также полная программа Фестиваля уличного кино на сайте.