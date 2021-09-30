Ко Дню пожилого человека: в Красноярском крае живут 227 мужчин и женщин в возрасте 100 +

В Красноярском крае живут 585,8 тысячи человек в возрасте от 60 и старше Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный день пожилого человека, который отмечается 1 октября, имеет большое значение для общества. У него своя история, традиции. К нему готовятся, чтобы порадовать старшее поколение знаками внимания – подарками, концертами, увлекательными мероприятиями, чтобы подчеркнуть: мы вас любим, ценим, уважаем.

В свою очередь специалисты Красноярскстата собрали интересные цифры, касающиеся этой категории.

За точку отсчета взяли 1 января 2021 года. Численность населения Красноярского края в возрасте 60 лет и старше составила 585,8 тысячи человек, что на 2 % больше, чем на начало 2020 года. Удельный вес данной возрастной группы в общей численности населения края составил 20,5 %, среди городских жителей – 19,5 %, среди сельского населения – 24 %.

В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше:

- 32,2 % приходится на возрастную группу 60-64 года,

- 26,9 % – 65-69 лет,

- 25,8 % – 70-79 лет,

- 15,1 % – 80 лет и старше,

- 227 человек – в возрасте 100 лет и старше.

На 1000 мужчин в возрасте 60 лет и старше приходится 1806 женщин. С увеличением возраста разница между количеством мужчин и женщин становится более существенной.

- в возрасте 60 – 64 года: на 1000 дедушек – 1401 бабушек,

- 65 – 69 лет: 1634 бабушка,

- 70 – 79 лет: 2051 бабушка,

- 80 лет и старше: на 1000 мужчин аж 3239 женщин.

Не будем забывать, что любви все возрасты покорны. В 2020 году в брак вступили 554 мужчины и 349 женщин, причем есть и такие, кто ранее никогда в браке не состоял – таких 67 и 30 соответственно.

Наконец, отношение к труду. Не секрет, что многие, достигнув пенсионного возраста, не хотят уходить на заслуженный отдых. И таких в возрасте 60 – 69 лет – 23,3 %, а 70 лет и старше – 3,1 %.

А что там у соседей

Действительно, каковы цифры у наших ближайших соседей, в Туве и Хакасии. Красноярский край с ними многое ведь связывает. В Туве проживает 31 тысяча пожилых людей в категории 60+, это на 4,2% больше показателя прошлого года. Удельный вес этой группы в общей численности населения – 9,4 %, причем в селе и городе живут примерно в одинаковой пропорции.

В Туве свой вековой юбилей отметили 15 человек – здоровья им. На 1000 мужчин приходится 1 712 женщин. В ЗАГСе побывали, чтобы сменить статус холостяков 29 мужчин и 7 женщин. Наконец, продолжают трудиться после выхода на пенсию 22,6 %.

В Хакасии численность населения в возрасте 60 лет и старше составила 112,2 тысячи человек, это на 2,2 % больше предшествующего показателя. Удельный вес этой возрастной группы составил 21,1 %. Тех, кто перешагнул отметку в 100 лет, в Хакасии 65 человек. На 1000 мужчин приходится 1779 женщин. Вступили в брак 86 мужчин и 47 женщин в возрасте старше 60 лет. И продолжают трудиться 19,5 % населения соответствующего возраста.