Волонтеры СУЭК собрали 13 тонн мусора во время экоации по очистке берегов реки Чулым

Активисты молодежного совета Назаровского разреза (предприятие СУЭК в Красноярском крае, основной акционер – Андрей Мельниченко) поддержали традиционную городскую акцию "День Чулыма". Чулым – река, протекающая через город Назарово, а также по территории Красноярского края, Хакасии и Томской области.

В Назарово берега Чулыма – излюбленное место отдыха горожан. Как результат – за лето, несмотря на усилия эковолонтеров, среди которых и добровольцы-угольщики, скапливается значительное количество бытового мусора. Кроме того, недобросовестные горожане нередко организуют здесь несанкционированные свалки. Чтобы сберечь реку и прилегающую территорию, ежегодно под эгидой администрации Назарово проводится экологическая акция "День Чулыма".

В ходе очередной акции порядок на берегах реки наводили семь команд волонтеров, представляющих учебные заведения, учреждения и предприятия города – всего более 30 человек. Общими усилиями за несколько часов было собрано более 13 тонн мусора. Его сразу сортировали в отдельные пакеты, разделяя пластик, картон, стекло. "Можно было просто отсидеться дома, тем более в дождь, но мы все-таки решили приехать и помочь собрать мусор. В результате собрали 110 огромных пакетов. А ведь все это могло присыпать снегом, а весной с талыми водами это попало бы в реку. Так что акция очень полезная!" - говорит активист молодежного совета Назаровского разреза Евгения Бондарева.

Волонтеры СУЭК в акциях по очистке берегов водоемов участвуют регулярно, таким образом внося вклад в реализацию федеральной программы "Вода России" национального приоритетного проекта "Экология". Активисты Назаровского разреза включились и в еще одно мероприятие по защите окружающей среды. В Березовой роще впервые состоялся экологический забег. Преодолевая дистанцию по тропинкам экопарка, спортсмены собирали мусор, и таким образом совместили два полезных дела.