Снег и серпантин в сентябре: в Красноярске сняли новогоднюю комедию «Елки»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Снег в сентябре – в Красноярске? Даже старожилы такого не припомнят. Но в субботний вечер 25 сентября случилось чудо… Его свидетелями стали несколько сотен человек, которые пришли на площадь Мира к Большому концертному залу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь прошли съемки нового фильма «Елки» - восьмой серии популярной новогодней франшизы. И декорации к этому событию были приготовлены соответствующие. Заранее привезли и нарядили новогоднюю елку. Правда, как отметили красноярцы словами мультяшного персонажа «маловато будет». Но главное ведь не высота елки, требовалось создать атмосферу праздника – и у съемочной команды вместе с массовкой это получилось. Принимавшие участие в съемках жители города показали, что играть в кино они умеют.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы на площадке не случилось коллапса (можно представить, сколько желающих было прийти), массовку набирали заранее, заявки нужно было отправить на почту организаторов. Не прошло и два дня, как все вакансии оказались заняты. От актеров требовалось прийти в теплой одежде (по замыслу ведь самый разгар зимы), принести с собой мишуру, серпантин, маски.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск принял эстафету от Перми, до этого снимали аналогичную сцену там. И передал ее Тюмени. В целом вся команда фильма осталась довольна, как отработали жители города на Енисее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что это уже не первое участие Красноярска в «Елках». В 2010 году город промелькнул ярко иллюминированным проспектом Мира, по которому в такси ехала Вера Брежнева. Релиз фильма назначен на 16 декабря.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ