На последних выходных сентября в Красноярске будет дождливо и потеплеет до +9 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущие выходные в Красноярске обещают быть чуть более теплыми, чем рабочая неделя, когда каждый день синоптики обещали снег. На выходных снег также ожидается, но уже в ночь на понедельник.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу 25 сентября в Красноярске днем ожидается до +7 градусов. Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду без солнца. Зато будет совершенно безветренно, полный штиль. Ночью температура воздуха опустится до +1 градуса, без осадков. Атмосферное давление - 739-741 мм рт.ст.

В воскресенье 26 сентября в Красноярске потеплеет до +9 градусов. Немного поднимется ветер – до 2 метров в секунду. В остальном погода сильно не изменится: тучи и небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса, возможен снег с дождем.

По данным GISMETEO последние выходные сентября в Красноярске все же обойдутся без снега.

25 сентября в субботу днем до +7 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду с небольшим дождем. Сильного ветра не ожидается, порывы 1-6 метров в секунду. Ночью температура опустится до +1 градуса. Атмосферное давление – 752 мм рт.ст.

26 сентября в воскресенье днем в Красноярске воздух прогреется до +9 градусов. Ожидаются тучи и усилятся дожди. Сила ветра составит около 3-7 метров в секунду. Ночью похолодает до +2 градусов. Атмосферное давление снизится до 746 мм рт.ст.