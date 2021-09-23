В Туве с радаров пропал самолет Ан-3. Фото: сайт авиакомпании "Агат"

В небе над Тувой пропал с радаров самолет Ан-3. Это произошло в 09:15 по местному времени. Воздушное судно предположительно принадлежит красноярской компании «Агат», выполняло аэрофотосъемку местности в двух районах республики.

Что произошло и почему, поначалу было неизвестно: в Туве гористая местность, редкие населенные пункты, проблемы с сотовой связью – это к тому, что вероятность получить информацию от местного населения незначительная, если вдруг произойдет нештатная ситуация.

Но спустя чуть меньше часа, точнее в 10:02 самолет вновь вышел на связь. Командир воздушного судна пояснил, что полет проходит по плану, просто были неполадки с радиостанцией. К тому же самолет выполнял съемку на предельно низкой высоте. С командой все в порядке.

Добавим, что Ан-3 – грузо-пассажирский самолет, базовый аэропорт находится в селе Шушенское, на юге Красноярского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing-737 из-за технической неисправности

В Красноярске совершил экстренную посадку грузовой Boeing-737 из-за технической неисправности. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в аэропорту, посадка прошла в штатном режиме (подробнее).