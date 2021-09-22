В Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing-737 из-за технической неисправности

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В Красноярске совершил экстренную посадку грузовой Boeing-737 из-за технической неисправности. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в аэропорту, посадка прошла в штатном режиме.

Грузовой самолет отправился в рейс Красноярск-Москва. Через некоторое время после начала полета, командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность. В это время борт пролетал недалеко от Томска. Связавшись с авиадиспетчером, было принято решение разворачивать самолет и возвращаться в Красноярск. Сделав круг, Boeing-737 благополучно приземлился в аэропорту «Емельяново». Пострадавших нет.

Напомним, что за последние сутки это уже второй грузовой борт, вернувшийся в Красноярск по причине технической неисправности. Вечером 21 сентября в аэропорту «Емельяново» приземлился Boeing-747, летевший рейсом Красноярск-Лейпциг. Во время полета у самолета обнаружились неисправности с шасси, командир принял решение выжечь топливо и вернуться. Сейчас Восточное межрегиональное управлении следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту случившегося.

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В красноярский аэропорт вернулся грузовой Boeing-747 из-за проблем с шасси

В красноярский аэропорт был вынужден вернуться грузовой самолет Boeng-747, командир которого заметил, что после вылета в Лепциг появились проблемы с шасси. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России, пострадавших нет, самолет благополучно сел в аэропорту «Емельяново». (Подробнее)