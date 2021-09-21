В Красноярске продаются торговые центры «Июнь» и «Сибирский Городок» Фото: Антон БИБЕР

В Красноярске с молотка уходят торговые центры «Июнь» и «Сибирский Городок». Как сообщает РБК, лоты продает Сбербанк через конкурентную процедуру.

В общей сложности Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров по всей стране. В пресс-службе банка сообщают, что к активам уже есть интерес со стороны потенциальных покупателей. Информация об условиях продажи и формате торгов станет известна чуть позже.

Ранее в «Сбербанке» заявляли, что красноярские торговые центры были приобретены дочерней компанией «Сбербанк Капитал» у группы «Регионы».

Сообщается, что за красноярский ТРЦ «Июнь» «Сбербанк» планирует выручить 1,5 миллиарда рублей. Группа из 14 торговых центров «Сибирский Городок», которые распространены не только в Красноярском крае, но и в Кузбассе, продается одним активом за 8,2 миллиарда рублей.

Общая же стоимость всех активов составляет примерно 21,8 миллиард рублей.