Житель Красноярска поселил в своей квартире 11 сурикатов

Житель Красноярска поселил в квартире 11 сурикатов. Фото: igor_chachilo_meerkats

Красноярец Игорь Чачило поселил в своей квартире целую семью сурикатов. Помимо африканских зверьков в доме красноярца живут кот и еж. Вся живность успешно сосуществует друг с другом. Он рассказал свою историю «КП-Красноярск».

Зовут малышей-сурикатов Оскар, Элла, Игорь, Тарас, Моня, Филон и тд. Самому старшему зверьку Оскару – 8 лет, младшему нет и 3-х месяцев. Красноярец добавляет, что сурикаты – это его слабость. Специально он их не разводит, а продает, только если убеждается в том, что намерения у потенциальных покупателей серьезные, и малыши будут в надежных руках:

- У нас достаточно высокая цена. И специально мы не разводим, только если появляются новые малыши. Мы проводим тщательный отбор, чтобы не нарваться на перекупов и недобросовестных, - говорит Игорь.

Началось увлечение сурикатами 8 лет назад. По словам Игоря, изначально они приобрели 4 зверьков. Но со временем стали покупать «отказников» и их становилось все больше и больше:

- Изначально для себя мы приобрели четырех зверьков. Все остальные – отказники. Кого-то мы выкупали из зоомагазинов, они сидели в клетках, а для этих животных, такое смерти подобно. Кого-то мы выкупали у бывших владельцев: кто-то просто «наигрался», у кого-то появилась аллергия.

С другими животными сурикаты сосуществуют в мире и согласии. Как говорит Игорь, они все «члены клана»:

- Наш Гарфилд с сурикатами общается очень хорошо. Они все друзья, а с одной из «сурикатесс» у них вообще любовь. Еж Леонтий же сам по себе, у него своя жизнь, но со всеми он дружит, никто его не обижает, а он отвечает взаимностью. Он тоже полноценный член семьи, - делится красноярец.

В жизни с сурикатами проблем особо нет. Уход за ними мало чем отличается от ухода за котом, говорит Игорь:

- Главное оградить их от низких температур. Зверьки же теплолюбивые. Но на улицу мы их не отпускаем. Но им и дома хорошо. Но в квартире у них есть уголок с ультрафиолетовой лампой, под которой они очень любят греться.

Несмотря на то, что сурикаты животные дикие, к домашним условиям они приспосабливаются легко, так как зверьки очень социальные, а интеллект у них выше, чем у кошек и собак:

- У нас есть друзья в Южной Африке. Так с ними дружит сурикат, который день проводит у них, а ночует в своем клане. Даже их уклад жизни очень похож человеческий. Главное – родство, то есть родители знают своих детей, а сестры братьев. У них даже характеры разные, как у людей. Когда приходят гости, кто-то изначально проявляет агрессию, но потом успокаивается, кто-то любопытствует, а кто-то сразу на ручки.

В общем и целом, семья сурикатов в Красноярске прижилась хорошо. И Игорь надеется, что жить они будут долго и счастливо.

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