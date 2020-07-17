«Крокодилы безобидны, а обычная дворняжка укусила за лицо»: водитель зоотакси в Красноярске рассказал о необычных пассажирах

Крошечный тигренок в обычной двухкомнатной квартире. Откуда в Сибири такая экзотика? «Снова притащил работу на дом, удаленка же», - смеется красноярец Дмитрий Карпов. Вот уже 8 лет он занимается перевозкой животных.

Акита с маникюром. Фото: Дмитрий КАРПОВ.

Аките срочно надо на маникюр, минипигу - на свидание с невестой… Полосатый кот Васька перебирается на ПМЖ с севера к морю. А за рулем он – зоотаксист, историй накопилось много. Послушаем?

Тигренок - один из пассажиров. . Видео: Дмитрий КАРПОВ.

Косуля в джинсах

Началось все с косули… в джинсах. У нас в тайге есть дом, там живет дедушка. И однажды работающие неподалеку лесорубы принесли ему косуленка. Маленького совсем, может, месяца два ему было. Видимо, потерял мать, остался совсем один. Вот зимой и прибился к ним. Несколько дней давали ему хлеб – больше ничего не было. Но разве это еда для дикого животного? Побоялись, что загубят. Вспомнили: рядом в лесу домик, хозяева держат лошадей, коров. Решили, может, покормят? Малыш прожил у нас неделю, питался сеном. Мы думали, подрастим до лета да отпустим в лес. И тут он наотрез отказывается есть. Давай звонить в зоопарк: что делать? А там у косули-девочки как раз не было пары, нужен был мальчик. Но возникла проблема: как отвезти? Решение пришло быстро: чтобы детеныш от страха не брыкался, надели на передние ножки джинсы – чтобы не поранился. Обошлось! Позже в зоопарке объяснили: с косуленком все в порядке. Просто перекормили: давали по пол-литра в день молока. А это его недельная норма. Так что малыш банально объелся.

… После этого случая я решил организовать зоотакси. Раньше занимался перевозками, животных люблю. Взял кредит в банке, купил специальный автомобиль – и дело пошло.

Свинья на выданье

У нас в Николаевке (это чуть ли ни центр Красноярска) в семье живет свинья. Да не простая, а породистая - вьетнамская вислобрюхая. С виду вроде не такая большая, но пухлая. Пузо громадное, сама тяжеленная. И вот пришло время «выдавать ее замуж». За две недели до поездки к жениху началась подготовка – хозяин зачастил… в тренажерный зал, тягал тяжести. Видели бы вы, как он тащил питомицу – как стиральную машину, не иначе. Приволок, погрузил, увезли мы ее в пригород – к суженому. Через месяц приехали забирать обратно. Владелец дверь распахнул, а невеста в штыки – ни в какую не хочет уходить от жениха. Еле упросили. Зато уже в Николаевке когда дом почуяла, выскочила пулей прямо на хозяина. Да так, что он въехал в ней во двор, как на скакуне. Это было очень уморительно.

Вообще кого только не держат! В Красноярске одни завели капибару. Размером с пылесос, а так – натуральная морская свинка. Кстати, по темпераменту тоже – флегма флегмой. Никогда никакой агрессии.

Маленькие хищники, как котята. Фото: Дмитрий КАРПОВ.

А в Новосибирске один мужчина купил пантеру. Правда, гулять с ней можно только по вечерам, когда темно. Потому что народ у нас, скажем так, своеобразный. Бегут фотографироваться, пугают вспышками. А животное это животное, запаникует, и что тогда?

Болят ли зубы у кенгуру?

Был еще необычный пассажир – кенгуру. В Красноярске оказался с оказией – цирк-шапито переезжал с Кавказа на Дальний Восток. И у одного из «артистов» - кенгуру – прихватило зубы. А они на фуре, не покатишь же на ней к ветеринару. Вызвали зоотакси, два дня мы его возили. Кенгуру карликовый, не такой, как в Австралии. Зато на ногах когти длиннющие, как у орла. Видимо, чтобы от земли отталкиваться. В первый день кенгуру узрел: окна без решеток, стекла не заметил и давай в них долбить. Попрыгал-попрыгал, видит, что не выбраться, успокоился. На второй день попривык – идеальный пассажир. Ехал, глазел во все стороны. Люди на светофоре его увидели, как заорут: кенгуру в машине! А ему хоть бы что.

Карликовый кенгуру ездил в стоматологию. Фото: Дмитрий КАРПОВ.

В другой раз еще экстремальнее. Как-то ночью в минус 40 надо было встретить поезд, чтобы забрать обезьянок – лори (лемур) и игрунку. Замерзнуть они не успели – были в переносках, я тут же укутал одеялом. Потом они у меня еще дома три дня жили перед поездкой, дети пытались с ними играть. И тут выяснилось: лори те еще «дички»! у нас еще маленький был, но уже кусачий. Они не цепляются – до крови, но прихватывают, как лошади, будто щиплются. И вообще не любят, когда к ним лезут общаться. Другое дело – игрунки. Как только откроешь переноску, вылетают, «приземляются» к вам на плечо или голову. Готовы на все, лишь бы на них обратили внимание – настоящие клоуны.

Была и грустная история. Несколько раз возил животных владельцу контактного зоопарка в «Зимней вишне» Евгению. Там их было примерно 250. В день пожара погибли все. Как потом плакал хозяин. Но выносить питомцев было некогда – спасал детей. У него всегда полный зоопарк был посетителей…

Делай «кусь»

Тигрята, львята, маленькие пантеры… Кого только не было! Вроде бы хищники, но вели себя, как паиньки.

Как-то на пару дней у меня застрял тигренок. В аэропорту отменяли рейс за рейсом, не мог вылететь к владельцам. Так что поселил у себя. Он мигом одомашнился и превратился в уютного кота. Через сутки ел из наших рук, позволял чесать пузико, нос и даже зубки. Бегал за бантиком, как обычный котенок, карабкался на мяч. Сделал «кусь» только один раз, и то случайно. Запихивали ему в рот кусок мяса, вот и задел клычком.

Сама милота. Фото: Дмитрий КАРПОВ.

С крокодилами та же ситуация – лежали в боксах, что поленья, никакой угрозы. Тем более они в «намордниках». А то, если тронуть за хвост, реакция – в доли секунды! Если же ы целом – чудо-питомец: ни запаха, ни звука.

А укусила меня обычная собака-пассажирка, дворняжка, причем некрупная – до колена. Хозяйка попросила подсадить питомицу в салон, я нагнулся, она как набросилась! Вцепилась прямо в лицо, порвала так, что пришлось зашивать. Но я не обиде, она же от страха. Незнакомец подхватил на руки – надо защищаться.

Нежные питбули и поющие ризены

Конечно, главные мои пассажиры – собаки. И вот что интересно: среди тех, кого все так бояться, питбулей, амстаффов, я за все время не видел ни одного агрессивного. Сама нежность, поверьте!

Наиболее беспокойные – кобели-доберманы. Кто не в курсе, они в машине… свистят. Если суки спокойно глядят в окошко, а мальчик смолчать не может: весь переведется. Ехали на выставку, весь усвистелся. Пока клиентка его на руки не взяла, не замолк.

Мы едем, едем, едем! Фото: Дмитрий КАРПОВ.

Но бывают собаки, как ни воспитывай, остаются себе на уме. Хаски, например, трудно поддаются дрессуре. Не будешь выгуливать по 3-4 часа в день, разнесет всю квартиру.

А на Взлетке в Красноярске поселились два «поющих» ризеншнауцера. Хозяйка сетовала: летом ухожу на работу, первый в одно окно высунется, второй в другое. И начинается поединок: кто громче гавкнет. А двор П-образный, там эхо, собаки кайфуют, сами себя слушают. Вот что тут делать? Женщина купила им электронные ошейники, работающие по принципу: один гав – удар током. Опробовала на себе, отрегулировала силу. Разряд, понятно, минимальный, щиплет, и все. Надела на них – и все, тишина, никаких концертов! Едут на прогулку – ошейники снимает, чтобы прогавкались.

Кстати, про хозяев. Сейчас многие буквально носятся с питомцами. Закажут мешок нового корма для собаки, доставляю. Так они первым делом сами попробуют на зуб, потом дают собаке.

Есть еще у меня клиент, живет в Соснах (элитном коттеджном поселке под Красноярском). Человек с достатком, все у него хорошо. Завел себе не породистых псов, а подобрал трех-четырех бездомных. Один с простреленной ногой, ему сделали операцию, сейчас уже бегает. Водит в груминг-салон, где их моют, чешут. В итоге обычные длинношерстные дворняги выглядят эффектнее, чем собаки с родословной! Шерсть прямо лоснится, красота.

«На Луну перебираетесь?»

Впрочем, некоторые, наоборот, отказываются от питомцев – из-за переезда в другой город/страну. Их еще критикуют в соцсетях: «Никак на Луну перебираетесь?». А у меня была история: женщина переселялась из Красноярска в Краснодарский край вместе с несколькими собаками и кошками. Цена вопроса – 100 тысяч, зато никого не бросила. Я специально брал еще одного водителя, чтобы ехать по очереди без остановки. Одна собака-пассажирка попалась любопытная: расположилась на заднем сиденье, а голову просунула между передними. Так ей было интересно, что двое суток почти глаз не смыкала. Ее прямо рубило, голова падало, но нет. Ехала, как впередсмотрящий.

К слову, некоторые животные любят машины. Была как-то карликовая лошадь, размером с собаку. Цирковая. По команде запрыгнула в салон, по команде выскочила. Артистка! В другой раз для цирка возил гусей. Думал, на мясо, хищников кормить, оказалось – клоунам, он с ними работает. Такие дела.

Эти гуси - цирковые артисты. Фото: Дмитрий КАРПОВ.

Пандемия ничего особенно не поменяла. У меня разрешение на работу – вожу и возил. Единственный момент: первое время упали поездки в зоогостиницы, их закрыли на прием животных. К примеру, у меня клиент постоянно летал в Китай, а в гостинице оставлял собаку. Она настоящий энерджайзер, как пружина. И вот он в январе в последний раз ездил, и все. Теперь сам приглядывает за питомцем и ждет, пока пандемия закончится.