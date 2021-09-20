Результаты выборов в Госдуму в Красноярском крае-2021: большинство голосов набрала «Единая Россия»

Результаты выборов в Госдуму в Красноярском крае-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершились трёхдневные выборы. Жители региона с 17 по 19 сентября отдавали свои голоса за депутатов Государственной Думу и Законодательного Собрания Красноярского края. По данным, предоставленным региональным избиркомом, явка избирателей в Красноярском крае составила 41,6%, это на 10 % выше, чем было в единый день голосования в 2016 году.

В территориальной избирательной комиссии подведены предварительные итоги голосования. По данным на 13 часов 20 сентября в регионе подсчитано 2 153 протокола, это 99,63 %. Недостает лишь 8 протоколов из отдаленных участков, но они в целом не смогут повлиять на общий результат.

Как распределились в крае голоса по партийным спискам на выборы в Государственную Думу:

«Единая Россия» - 34,6%

КПРФ – 22,8%

ЛДПР – 13,6%

«Новые люди» – 7,8%

«Справедливая Россия - Патриоты - за правду» – 6,1%.

«Зеленые» – 3,3%,

«Партия пенсионеров» – 2,9%,

«Коммунисты России» – 2,1%,

«Зеленая альтернатива» – 0,9%,

«Родина» – 0,8%,

«Яблоко» – 0,7%,

«Российская партия свободы и справедливости» – 0,6%,

«Партия роста» – 0,2%,

«Гражданская платформа» – 0,1%.

По одномандатным округам:

- № 54 (Краснорск) – действующий депутат Госдумы Юрий Швыткин (36,96 % голосов), «Единая Россия»

- № 55(Красноярск) — Александр Дроздов (22,21 %), «Единая Россия»

- № 56 (Дивногорск) - депутат Госдумы Виктор Зубарев (34,38 %), «Единая Россия»

- № 57 (Енисейский район) - депутат Госдумы Алексей Веллер (36,88 %), «Единая Россия».

Политический аналитик Александр Чернявский:

- Выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Красноярского края особо стратегического расклада не изменили. Партия большинства в федеральном парламенте и у нас в краевом, осталась та же самая – «Единая Россия». Единственное, что по предварительным данным, несколько мандатов в краевом парламенте партия власти потеряет. Хотя это не слишком существенно повлияет на расклад.

Из неожиданного – безусловно, успех КПРФ и относительная неудача ЛДПР. Причем, на мой взгляд, есть несколько факторов такой ситуации: КПРФ провела очень удачную федеральную кампанию, за счет которой успех пришел и в регионы. Также удачные кадровые приобретения – Борис Мельниченко и Валерий Исаев. Это дало им дополнительные голоса не только в сельской местности, а еще и в Красноярске. Особенно благодаря Борису Мельниченко, который баллотируется не только в Госдуму, но и в Заксобрание.

Политолог Андрей Копытов также отмечает, что успех КПРФ, благодаря которому ЛДПР предварительно стала третьей партией на этих выборах, – это новый этап в жизни Красноярского края.

- Единая Россия вновь подтвердила свою роль партии-лидера, но на втором месте, по предпочтениям жителей Красноярского края, теперь расположилась КПРФ. По предварительным данным она сместила ЛДПР. И это важное событие действительно заметная «сдвижка» в политическом ландшафте Красноярского края, - подчеркнул Андрей Копытов.

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Подведены предварительные итоги трехдневного голосования в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Красноярского края. Данные на 13 часов озвучены председателем территориального избиркома Алексеем Подушниным. Явка избирателей в Красноярском крае составила 41,6%, это на 10 % выше, чем было в единый день голосования в 2016 году (подробнее).