Владислав Ховалыг побеждает на выборах на должность главы Республики Тыва. Фото: пресс-служба правительства республики

Владислав Ховалыг побеждает на выборах на должность главы Республики Тыва. По информации республиканского избиркома на 11 часов 20 сентября, после обработки 100 % бюллетеней его рейтинг у избирателей составил 89,79 % голосов. Причем наименьшую поддержку ему отказали в Кызыле – 75,85 %. В общей сложности за Владислава Ховалыга проголосовали 103 014 жителей республики. Тем самым Ховалыг обошел четырех своих политических оппонентов – Чойгану Седен-оол, Андрея Сата, Владимира Чеснокова и Айланмаа-Кан-оол.

Добавим, Владислав Ховалыг сменил на посту Шалбана Кара-оола, который подал в отставку в апреле текущего года по собственному желанию.

Что известно о новом руководителе региона. Родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли, административном центре Бай-Тайгинского района Тувы. Окончил в 1992 году Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2006 году получил диплом по специальности «Антикризисное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте России. Трудовой стаж:

- С 1994 по 2004 год возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.

- С 2004 по 2007 год работал в министерстве финансов Республики Тыва, сначала начальником отдела, затем начальником департамента минфина.

- В апреле 2007 года назначен министром земельных и имущественных отношений республики.

- В июле 2008 года стал главой Кызыла, отработал 2 срока.

- В 2018 году назначен генеральным директором АО «Тываэнергосбыт».

- С 7 апреля 2021 года – врио обязанности главы Республике Тыва.

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