Обнаружена географическая экспедиция, пропавшая в Красноярском крае. Фото: РГО

Географическая экспедиция, пропавшая в Красноярском крае, нашлась. Все 9 участников группы обнаружены живыми и направлены в Томск.

Напомним, что группа географов и археологов из Томской области отправилась в экспедицию по Красноярскому краю 1 сентября. 11 сентября члены группы пропали в окрестностях Кривляка в Енисейском районе Красноярского края.

16 сентября о пропаже экспедиции в полицию Красноярского края заявила томичка. Она отчаялась дозвониться до экс-супруга и 16-летнего сына, которые входили в состав экспедиции.

Как сообщает пресс-служба РГО, утром 18 сентября стало известно, что экспедицию последний раз видели 14 сентября в районе села Безымянное примерно в 90 километрах от Катайги Верхнекетского района Томской области.

Жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова рассказала, что муж вышел ней на связь в ночь с 17 на 18 сентября. Он рассказал, что находится в 30 километрах от Катайги, и примерно в воскресенье он группой будет в Томске.

По словам Алексея, после поселка Кривляк экспедиция попала в болотистую местность и решила скорректировать маршрут.

- По состоянию на 10:40 18 сентября МЧС отменило все запланированные розыскные мероприятия, - сообщает пресс-служба РГО.

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