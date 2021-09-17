Важно сделать свой выбор, чтобы после не опоздать: в Красноярском крае началось голосование

В Красноярском крае началось голосование

Впервые за всю историю современной России выборы проходят в таком формате – в три дня. Избиратели могут прийти в удобный для себя день с 17 по 19 сентября и отдать свой голос за тех кандидатов, которым они доверяют. Выразить свою гражданскую позицию.

В Красноярском крае проходят выборы нескольких уровней. Во-первых, депутатов Государственной думы РФ. Во-вторых, настало время сформировать новый состав депутатов Законодательного собрания Красноярского края. И в 25-ти территориях края проходят выборы в органы местного самоуправления.

Всего в регионе зарегистрировано 2 043 695 избирателей. 2 147 постоянных участков, которые открылись в 8 часов утра 17 сентября. Еще 14 временных участков будут работать 19 сентября.

Часть красноярцев уже сделали свой выбор в первый же день.

Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, воспользовался своим обеденным перерывом: чтобы заехать на участок и проголосовать, хватило 15 минут.

- Это мой гражданский долг. За все время, что я могу голосовать, а это уже почти 18 лет, я не пропустил ни одни выборы. Три дня отведены, чтобы горожане могли выбрать наиболее удобное для себя время, а избирательные комиссии смогли соблюсти все требования Роспотребнадзора. Радует, что жители идут голосовать, что они принимают осознанные решения.

Илья Зайцев за 18 лет не пропустил ни одни выборы

Впереди выходные, когда Илье Зайцеву будет не до отдыха. Он планирует объехать участки в округе, от которого избран, чтобы убедиться, что все проходит спокойно и без нарушений. Его единомышленник Владимир Чащин голосовать приехал в ГорДК на проспекте Свободном вместе с сыном Дмитрием:

- Мы отдали свои голоса за будущее развитие Красноярска, нашего края и России. Каждый голос красноярцев является очень важным. Желаю всем жителям Красноярского края здоровья, благополучия и счастья!

Всегда на выборы ходят и президент прославленного детско-юношеского футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов, и депутат краевого парламента Елена Пензина. Они единодушны, что важен не день, когда нужно прийти на участок. Главное, чтобы это произошло. Ведь именно на избирательном участке каждый человек определяет свою дальнейшую жизнь, и что важнее – выбирает будущее для наших детей.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов считает, что любой выбор должен быть обдуманным.

- Нужно учитывать, как зарекомендовал себя человек, какими заслугами и реальными результатами работами он запомнился, как работает с жителями. В этом году есть три дня голосования, это позволит большему количеству людей найти время, чтобы посетить избирательный участок. На каждом участке находятся наблюдатели от всех партий, это обеспечит прозрачность и честность голосования.

Депутат Заксобрания края Виталий Дроздов считает, что любой выбор должен быть обдуманным

Для обеспечения открытости и гласности на избирательных участках организован видеоконтроль. Системами видеонаблюдения оснащены 100 процентов территориальных избиркомов и почти 85 процентов участковых комиссий с численностью избирателей более тысячи. Оставшиеся оборудованы средствами видеофиксации в местах перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты, а также хранения сейф-пакетов и стационарных ящиков для голосования.

Кроме того, сегодня на базе Общественной палаты Красноярского края открылся региональный Центр общественного наблюдения. Здесь установлено восемь цифровых панелей, на каждую из которых выводятся трансляции с избирательных участков в режиме реального времени. Техническое оснащение ЦОН дает возможность просмотреть видео из любого отрезка времени, что поможет наблюдателям и экспертам оперативно реагировать на спорные ситуации. Центр будет работать круглосуточно до 20 сентября, то есть до подведения итогов голосования.

Добавим, что инициативе «Единой России» 8 политических партий подписали соглашение «За безопасные выборы». Это ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров», которые взяли на себя ответственность по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями. На избирательных участках организован температурный контроль посетителей и регулярная антисептическая обработка помещений. В местах для голосования нанесена разметка, напоминающая о соблюдении социальной дистанции 1,5 метра.

Елена Пензина считает, что именно на избирательном участке человек определяет свою судьбу

За организацию отвечают представители администрации города, главы районов. По словам руководителя Советского района Дмитрия Дмитриева, на организацию работы избирательных участков нареканий нет: все спокойно, наблюдатели на месте, голосование проходит без очередей. Санитарные нормы исполняются: температуру на входе измеряют, все в масках, есть санитайзеры и отдельные ручки для каждого из избирателей.

Алена Миронова, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» обратилась к избирателям с просьбой, чтобы они планировали время посещения участков. Сейчас, в условиях пандемии, это очень важно. Многие горожане предпочитают сделать важные дела в первой половине дня, но в данном случае лучше избегать большого скопления людей. Для того и даны три дня, чтобы обезопасить избирателей. А если пришли и увидели очередь, может, стоит вернуться попозже.

- Участвовать в выборах меня приучила бабушка, - делится Алена Миронова. – Сейчас ей 96 лет. Я и мой младший брат всегда ходили с ней на избирательный участок. Бабушка говорит: «У меня есть право, и я сегодня им пользуюсь! Потому что я определяю политику». Вчера она отзвонилась, уточнила, во сколько ей нужно быть готовой. Для меня голосование – тоже исторический момент. Я каждый раз фотографируюсь на фоне избирательного участка и потом, раз в пять лет, просматриваю снимки. Это мой большой отрезок жизни и большой шаг для нашего региона. Поэтому для меня день голосования – всегда важный день!