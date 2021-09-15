Под Красноярском телефонный аферист «заминировал» здание полиции из мести неудавшейся жертве

Под Красноярском телефонный аферист из мести неудавшейся жертве «заминировал» здание полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел 13 сентября в поселке Емельяново под Красноярском. Телефонный аферист не смог обмануть местную жительницу и в отместку «заминировал» здание полиции, представившись именем супруга неудавшейся жертвы.

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве. Однако проверка показала, что в здании опасных предметов нет. Полицейские приехали в дом мужчины, именем которого представился «взрыватель», но выяснилось, что супруге мужчины больше недели звонил мошенник, пытаясь «развести» на деньги. Женщина не поддавалась, а ее супруг позвонил по одному из номеров и оскорбил мошенника, нарвавшись на гнев афериста.

В пресс-службе МВД по Красноярскому краю «КП-Красноярск» сообщили, что сейчас звонившего разыскивают:

- Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, который сообщил о ложном минировании административного здания. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что административное здание заминировано. При обследовании помещения с использованием служебно-разыскных собак опасные предметы не обнаружены. Сотрудники полиции продолжают устанавливать личность звонившего, - рассказали в ведомстве.