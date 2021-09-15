Наталья Семионенко: Новых задач мы не боимся!

Иланское лесничество имеет весьма глубокие исторические корни. Иланский лесхоз был образован на базе Росляковского лесничества, выделенного из Тинского лесхоза и Иланского лесничества, входившего в Канский лесхоз.

Дополнительные обязательства – не проблема

Главное направление работы Иланского лесничества - выполнение государственного задания. Это уход за лесами (прореживание, проходные, осветление и прочистки, лесопатология, санитарные рубки, выращивание лесов, посадка деревьев на территориях, которые подвергались вырубкам, пожарам, реализация стандартного посадочного материала для лесоразведения). Помимо объемов, которые предусмотрены госзаказом, учреждение берет на себя дополнительные обязательства по компенсационному лесовосстановлению. Лесничество выполняет мероприятия по посадке деревьев, но уже в роли подрядчика, что дает возможность предприятию заработать.

Новые задачи – большие возможности

Работать, выполняя исключительно госзадание, руководству и коллективу Иланского лесничества неинтересно и невыгодно. Поэтому постоянно появляются новые задачи. Так, уже три года подряд в начале мая жители Иланского принимают участие в международной акции «Сад Памяти», организованной специалистами КГБУ «Иланское лесничество». Сад Памяти сегодня занимает площадь свыше пяти гектаров и является излюбленным местом отдыха жителей района.

А в этом году предприятие стало выполнять еще одну функцию — озеленять территории близлежащих городов.

- Мы помогаем городу Канску в озеленении, выполняем весь спектр работ - рассказывает Наталья Семионенко, исполняющая обязанности руководителя. – До нас в Канске этим никто не занимался, а два года назад предприятие приобрело пересадчик – специальное оборудование для озеленения. В прошлом году мы озеленяли берег Кана, также выступая в роли подрядчика, а сейчас администрация Канска дала нам большой заказ по озеленению всего города. Специалисты выдают нам технологическое задание, в котором прописано, какие породы должны присутствовать, какой высоты деревья мы должны высадить. Мы выкапываем деревья, доставляем и высаживаем. И уже скоро улицы Канска украсят березы и сосны.

Хорошая опора

- Коллектив у нас хороший, относительно молодой, - рассказывает Наталья Юрьевна. - Новые специалисты приходят после окончания колледжей или техникумов, есть выпускники Опорного университета. Многие учатся, уже работая у нас. Нехватка кадров, к сожалению, наблюдается, как и везде. Переучиваться часто приходится на собственном опыте. Но коллеги - все молодцы! Мы стараемся работать слаженно, взаимозаменяемо. Не стоим на месте, постоянно развиваемся и растем.

Сказано

Наталья Семионенко, исполняющая обязанности руководителя Иланского лесничества:

- Поздравляю коллег с Днем работника леса! Главное, что хочу пожелать, - крепкого здоровья! Остальное все реализовывается, воплощается, прилагается! Лишь бы на все хватило сил. Радости и простого человеческого счастья!

Справка «КП»

Лесничество расположено в центральной части Красноярского края на территории Иланского (99, 50 %), Ирбейского (0,08 %), Канского (0,05 %) и Нижнеингашского (0,37 %) муниципальных районов.

ЦИФРЫ

263 393 гектара – общая площадь земель лесного фонда Иланского лесничества

106 км с севера на юг и 66 км с запада на восток – протяженность территории лесничества

4,4 гектара – площадь лесного питомника, где выращивают сосну обыкновенную и сосну кедровую сибирскую

600 гектаров – средний объем лесовосстановительных работ в год

Красноярский край, г.Иланский, пер. Алгасинский,8а

Телефон: 8(39173)2-16-40