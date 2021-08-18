Депутат из Красноярского края погиб, сорвавшись с вулкана Ключевская сопка

Фото: БЕЗБОРОДОВА Кристина и личная страница Андрея Закалина в соцсетях

Как сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, все случилось вечером 17 августа 2021 года. Зарегистрированная тургруппа, в которую входил депутат Железногорского Горсовета Андрей Закалин, двигалась на знаменитый вулкан Ключевская сопка.

На высоте 4100-4200 метров двое мужчин сорвались со склона при спуске с ледника. Оба туриста погибли, одним из них был Андрей Закалин. Его гибель подтвердил вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш:

- Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память, - написал политик в своем телеграмм-канале.

Фото: личная страница Андрея Закалина

Судя по информации из соцсетей депутата, на Камчатку Закалин уехал в отпуск. Там он находился 4 дня.

На Камчатку Андрей Закалин прилетел 13 августа. Фото: личная страница Андрея Закалина в соцсетях

В МЧС добавляют, что отправиться к месту происшествия 17 августа было невозможно. Спасатели приняли решение выдвинуться в светлое время суток.

- Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» на борту вылетел к месту происшествия, - добавили в ведомстве.

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