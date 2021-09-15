На месте сгоревшего леса в Богучанском районе выросли 2 млн. хвойных деревьев

Саженцы сибирской сосны были высажены на месте леса, уничтоженного пожаром. Поскольку из-за больших площадей естественное лесовосстановление становится практически невозможным было решено выполнить лесовостановление искусственным путем.

Работы по компенсационному лесовосстановлению в Богучанском районе начались еще весной этого года в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Полюс Красноярск» и Богучанским лесничеством.

Специалисты лесничества подготовили проект, обработали почву и провели посев на территории более 450 гектаров. За лето здесь выросли молодые и здоровые культуры сибирской сосны.

«Первый этап работ предполагал формирование специально подготовленных лесных полос. Для этого мы задействовали тяжёлую спецтехнику. Затем были созданы противопожарные блоки площадью в 25 гектар. И уже после этого начался полевой этап - высев семян районированных основных лесных культур», - рассказал старший специалист по лесовосстановлению компании «Полюс Красноярск» Алексей Шляцев.

На сегодняшний день в результате целого комплекса мер на месте сгоревшего леса выросло около двух миллионов хвойных деревьев. За ростом новых деревьев будут следить специалисты районного лесничества. Осматривать сосны они должны в течение нескольких лет.

Лессовостановление в Богучанском районе – новый проект для «Полюс Красноярск». Но уже сейчас в планах заниматься им и в дальнейшем.

«Сохранение биоразнообразия на территориях присутствия компании - один из приоритетов для «Полюса», - рассказывает Вадим Плякин, директор по правовым вопросам компании «Полюс Красноярск». - В следующем году работы будут продолжены, но вместо семян уже будут использоваться саженцы с закрытой корневой системой».

Территории для посадки саженцев будет определена совместно с Министерством лесного хозяйства Красноярского края и лесничествами. Но уже сейчас можно говорить об успешном сотрудничестве.

«Перед нами поставлена важная задача. К 2024 году в России должен быть обеспечен 100% баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» проведение мероприятий по лесовосстановлению запланировано на площади 92,7 тыс. га. В процесс лесовосстановления активно включились не только лесопромышленные предприятия, но и недропользователи, которые проводят компенсационное лесовосстановление. Хочется отметить, что на территории нашего региона компенсационное лесовосстановление уже проведено на площади 2100 га. И это очень хороший результат», - отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.