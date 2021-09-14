Мир без мусора и в цветах: «Красноярская рециклинговая компания» начала серию эко-уроков в санатории «Пионерская речка» с посадки клумбы

В первом полугодии нового учебного года дети разных возрастов, которые проходят реабилитацию в санатории, побывают на экологических уроках. Узнают о том, откуда берётся мусор, почему XXI век называют «веком упаковки», и что нужно сделать, чтобы наша планета не превратилась в одну большую свалку.

«Для учеников младших классов мы проведём традиционные уроки – с виртуальными экскурсиями и игрой «Сортируй с умом». А для старшеклассников это будут уроки по профориентации: наши сотрудники расскажут о профессии эколога. Чем занимаются такие специалисты, где учат на эколога и что нужно знать, чтобы поступить в нужный вуз после окончания школы», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью «КРК» Юлия Комиссаренко.

И первым шагом к тому, чтобы мир вокруг нас стал цветником, а не свалкой, для ребят стала посадка клумбы с многолетними растениями, предоставленными левобережным регоператором. Ромашки, лилейники, астильбы, флоксы, нарциссы, - растения подобрали так, чтобы клумба цвела постоянно, с весны до осени.

Экологические уроки «Красноярской рециклинговой компании» настолько востребованы, что уже сейчас принимаются заявки на ноябрь – до этого график уроков полностью сформирован! Так, уроки в «Пионерской речке» начнутся в первых числах октября, как только будут распределены возрастные группы.

Отрадно, что неподдельный интерес к вопросам правильной сортировки и переработки отходов проявляют не только дети, но и взрослые. Практически после каждого занятия преподаватели общеобразовательных учреждений, в которых проводился эко-урок, признаются, что открыли для себя много нового. За минувшую весну и лето специалисты «КРК» провели порядка 20 уроков, на которых побывало около 600 детей.