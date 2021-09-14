Для коренных жителей Таймыра разработана большая программа развития и сохранения этнических ценностей

Для коренных жителей Таймыра разработана большая программа развития. Фото: Марина Пешкова

На территории Таймыра расположены 25 сельских и 2 городских поселения. Большая часть жителей – до 90% – представители коренных малочисленных народов. Для обеспечения уровня жизни в непростых условиях Крайнего севере требуется немало усилий и государству самостоятельно не справиться с этой задачей без помощи крупного бизнеса, который работает на территории их проживания. «Норникель» много лет занимается поддержкой местных народов, но в последние годы эти отношения вышли на новый уровень.

В прошлом году компания подписала соглашение с тремя организациями, представляющими интересы коренного населения севера России и большей части коренного населения Таймыра. В рамках этого документа был разработан комплексный план содействия развитию коренных народов, куда вошли 42 проекта различной социальной направленности. На реализацию пятилетнего плана компания готова выделить 2 миллиарда рублей.

В Заполярном филиале компании даже создан соответствующий отдел, куда пригласили работать, точнее возглавить, Анфису Никифорову, президента Дудинской ассоциации коренных народов. Ведь кто быстрее найдет общий язык с КМНС, если не их представитель.

Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев

- Норникель» стремится полностью соответствовать целям устойчивого развития ООН. Действия компании в отношении коренных народов — это не дань моде, не попытка задобрить, а честная, прозрачная и осознанная позиция, курс которой — развитие корпоративной этнокультуры. Мы не просто финансируем важнейшие программы поддержки жизнедеятельности и хозяйствования коренных народов, наша цель — выстраивать партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами: ассоциациями и конкретными общинами, - прокомментировал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

В ходе общения было предложено внести в комплексный план еще несколько важных мероприятий. Как, например, строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке Волочанка. Или подготовка к Международному десятилетию языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. Компания отнеслась к этому с пониманием: надо – значит, надо. И на днях заключила дополнительное соглашение к базовому договору, увеличив сумму финансирования на 100 миллионов рублей.

На Таймыре около 90 % жителей сельских поселений составляют представители коренных малочисленных народов. Фото: Марина Пешкова

- Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договоренностей. Причем большинство изменений — это увеличение числа мероприятий с ростом финансирования важнейших программ поддержки, — отметил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Добавим, что дополнительное соглашение было подписано в ходе круглого стола «Об итогах этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра», в котором принимали участие обе стороны.

На основе пожеланий

В чем особенность этой программы, ее уникальность? Перед тем, как ее составить, у жителей севера спросили: что им нужно, что они сами хотят. Это была не кабинетная работа. Чтобы изучить потребности северян, привлекли фундаментальную науку. В период с декабря 2020 по июль 2021 года на Таймыре работал целый десант, проводил этнологическую экспертизу. Среди научных организаций были Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая и Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, а также экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» и другие. Несмотря на то, что работали они независимо друг от друга, не пересекаясь, в конце пришли к одинаковым результатам.

Андрей Головнев, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, отметил, что этноэкспертиза – это выработка формулы устойчивого развития. Она невозможна без соучастия всех, кто является распорядителем судеб региона. В этом должны участвовать и жители региона, и промышленные компании, и государственная власть, и примкнувшая к ним наука – союз четырех.

Северяне хотят сохранить традиционные занятия. Фото: Марина Пешкова

Со своей стороны «Норникель» не ограничился организационными хлопотами.

- Я лично летал на Таймыр, мы встречались с представителями 36 семей и сообществ, спрашивали у них, что им необходимо в первую очередь. Главы общин, посоветовавшись со своими людьми, представили нам списки пожеланий. После этого мы составили план, вновь его обсудили с ними при встрече. И это легло в программу развития наших отношений, - рассказал Андрей Грачев.

Каковы же потребности коренных северян. После обработки собранной информации определен список приоритетных задач. Сюда вошли создание сезонных рабочих мест и содействие в традиционных промыслах – рыболовстве, оленеводстве, охоте. Развитие медицины, туризма, культуры и спорта, сохранение языка народностей. Природосбережение, строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в поселках Таймыра. Конечно же, образование: давно существует практика, когда молодые представители КМНС бесплатно за счет компании обучаются в Норильском государственном индустриальном институте. Таких квот на данный момент 12, всем студентам предоставляется общежитие. И эта практика будет продолжаться.

То, что не успели включить в первоначальный комплексный план к моменту подписания соглашения в 2020 году, теперь отражено в дополнительном соглашении. Помимо строительства нового ФАПа в Волочанке, планируется строительство и оснащение нового ФАПа в поселке Усть-Порт, издание ненецко-русского разговорника, издание серии книг долганских авторов Таймыра, разработка видеоконкурса энецкого языка и восстановление энецкой письменности, создание сайта официальной газеты Таймырского Долгано-Ненецкого района на языках КМНС.

Зимний восход в тундре Таймыра. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Отдельной строкой – экология

После разлива нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года внимание ученых приковано к пострадавшей территории. И Большая норильская экспедиция, и этнографические группы изучали последствия воздействия на историческую среду обитания КМНС Таймыра. К настоящему времени все нефтепродукты на месте собраны, проводятся мероприятия по рекультивации. Представители коренных народов оценили и объем работ, и оперативность, и слаженность, с которой они начались.

Дальше – больше: «Норникель» запустил собственную программу под названием «Чистый Норильск». Запланированные затраты на санитарную очистку промышленных зон от строительного мусора, металлолома, ветхих строений и конструкций составят более 40 миллиардов рублей на 10 лет. Также «Норникель» стал генеральным партнером проекта «Чистая Арктика». Волонтеры со всей страны могут принять участие в большой уборке того мусора, который копился за полярным кругом многие десятилетия.

Наконец, этнотуризм, о котором в последнее время говорят очень часто, также напрямую зависит от экологии. Север становится популярным и в скором времени может приносить большой доход коренным народам. Туристов привлекает не только наличие инфраструктуры, но и первозданная природа. Все взаимосвязано.

Сейчас реализуется многофункциональный туристический проект «Затундра», инвестиции «Норникеля» в него составляют около 20 миллиардов рублей. К 2026 году проект будет завершен. Ожидаемый эффекта от реализации проекта – 800 рабочих мест, в том числе среди КМНС, и 50 тысяч туристов ежегодно. И хотя «Затундра» не входит в программу указанного выше соглашения, но по факту все, что проводится сейчас на Таймыре, напрямую касается коренных малочисленных народов Севера.

- Наши взаимоотношения с «Норникелем» можно охарактеризовать как честные, откровенные. Обе стороны стараются слышать друг друга, у нас это получается. Компания выделяет деньги, но тут уместна фраза: не в деньгах счастье, а в нормальном человеческом отношении друг к другу. Компании, которые умеют напрямую выстраивать диалог с представителями КМНС, повышают свою инвестиционную привлекательность, - подытожил Григорий Дюкарев.