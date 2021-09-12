Самолет «Владивосток-Анталья» экстренно сел в Красноярске. Фото: инстаграм/Azur Air

В Красноярске совершил аварийную посадку Boeing 767. Воздушное судно, которое летело из Антальи во Владивосток приземлилось из-за проблемы с гидросистемой, сообщил «Комсомолке» источник в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Более трех сотен пассажиров, летевших с отдыха, оказались в Сибири в 16:41 по московскому времени 11 сентября. После проверки судна выяснилось, что причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы самолета, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Пока специалисты обследовали борт, пассажиры ждали, когда им предоставят резервный самолет.

— Самолет вылетел от нас в 04:50 по красноярскому времени. За ними было отправлено воздушное судно из Москвы, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Известно, что аварийный борт принадлежит компании Azur Air.

— Сейчас проводится проверка в связи со случившимся инцидентом. Меры в отношении перевозчика будут предприниматься по итогу ее проведения, — прокомментировали «Комсомолке» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.