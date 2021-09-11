Из-за бутылки пива: ночью в Красноярске убили молодого человека. Фото: ЧП Красноярск

Минувшей ночью, точнее уже под утро, в Красноярске произошло убийство, в котором сейчас разбираются следователи. По предварительной версии во дворе дома №38 на улице Норильской сидели двое молодых людей, один из них – с ограниченными возможностями, но был в кресле-каталке. Видимо, распивали пиво.

Далее, по словам очевидцев, к ним подошла знакомая компания – два парня и девушка. Эти слова подтверждаются видео, которое было снято наружной камерой наблюдения, установленной на стене дома. Один из компании попросил бутылку пива. Получил отказ. Произошла ссора. Пока между собой конфликтовали двое, остальные пытались их развести в разные стороны.

Это продолжалось несколько минут. Затем владелец пива разбил бутылку и ставшейся в руках «розочной» ударил просившего в шею. Пострадавший упал, а предполагаемый убийца и его товарищи пытались оказать первую помощь. На записи с камеры видно, что они находились на месте, когда приехал автомобиль скорой помощи.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 26-летний потерпевший скончался по пути в больницу. Заведено уголовное дело.