Какие котельные в Красноярске не растопят с началом отопительного сезона?

Четыре из замещаемых в 2021 году в Красноярске котельных не проработают ни единого дня в новом отопительном сезоне. Речь идет о теплоисточниках на стыке Советского и Центрального районов: в микрорайоне Покровка и на соседних улицах.

Красноярские энергетики прокладывают 22 километра новых трубопроводов, чтобы заместить все котельные в Покровке и рядом с ней. К 9 сентября полностью завершена стройка в Косом переулке, оставшиеся работы планируется завершить в октябре.

Всего в 2021 году в Красноярске планируется закрыть 20 котельных, из них 18 — в Покровке и на соседних улицах.

Планируется, что осенью 2021 года ни разу не будут растоплены котельные по адресам:

- улица Гагарина, 48,

- улица 4-я Продольная, 19,

- улица Дудинская, 5,

- переулок Косой, 2.

Остальные замещаемые теплоисточники прекратят работу до конца 2021 года. Подключенные к ним здания будут получать тепло от красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Для поддержания необходимых параметров на теплосетях энергетики оборудуют здесь 17 новых центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Общая стоимость строительства новых теплосетей в Покровке и на соседних улицах — порядка 550 миллионов рублей.

Совокупно замещаемые в этой части города теплоисточники давали ежегодно около 300 тонн воздушных выбросов: пыли, сажи, диоксида серы, оксида и диоксида азота, других опасных соединений. Из-за низких дымовых труб (высотой 30–40 метров) большинство выбросов от котельных оседало рядом с жилыми домами, школами и детскими садами.

Планируемые к закрытию в этом году теплоисточники, а так же котельные, которые закроют до 2025 года смотрите на карте по ссылке.