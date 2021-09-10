Фестиваль «ГО.Фест»: 250 дронов расскажут в ночном небе историю Красноярска

250 дронов расскажут в ночном небе историю Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Если есть планы на ближайшее воскресенье 12 сентября, может, стоит их изменить? Потому что в этот день на Центральной набережной состоится фестиваль под названием «ГО.Фест Красноярск». Организатор праздника компания «Единство» (входит в группу компаний «Норникель») подготовила такую программу, что сложно оставить это без внимания.

Начнем с того, что гостей праздника ждут интеррактивы от «Города Онлайн», будет работать диджей, на сцену поднимутся приглашенные артисты, среди которых битбоксер Илья Орехов (Москва), красноярские группы «Мальчишник в Вегасе» и «Нон-стоп».

Разумеется, будут конкурсы и призы. А также арт-объекты, посвященные Красноярску, фотозоны для детей взрослых, живая фотовыставка и многое другое. Как видите – формат фестиваля семейный.

Кстати, чтобы получить бесплатные билеты на мероприятие, нужно зарегистрироваться на портале «Город Онлайн» и получить промокод. Подробнее на сайте: promo.city.online/droneshow.

Подсвеченный Коммунальный мост Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну, а теперь о финальном аккорде этого дня – самом зрелищном. Все, как мы любим: масштабно, красиво, романтично. Шоу дронов – это всегда захватывает. Только представьте: ровно в 21 час над ночным Енисеем поднимутся 250 маленьких сияющих разноцветными огнями точек.

Они будут складывать красочные фигуры и изображения, посвященные истории и культуре Красноярска. Зрители увидят знакомые образы и символы города под аккомпанемент специально подготовленной музыкальной партитуры. И подчеркнет зрелищность шоу один из главных символов города, ярко подсвеченный Коммунальный мост.

К слову, а вы помните, когда именно мост «загорелся»? Три года назад, 24 августа 2018-го. Подсветка – один из многих подарков городу от компании «Норникель». Первыми зрителями стали тысячи горожан, которые пришли тогда на Центральную набережную. Там же и пройдет шоу дронов в предстоящее воскресенье 12 сентября. Так что встречаемся в то же время, в тот же час.