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Общество10 сентября 2021 7:50

Фестиваль «ГО.Фест»: 250 дронов расскажут в ночном небе историю Красноярска

Это станет кульминацией воскресного дня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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250 дронов расскажут в ночном небе историю Красноярска

250 дронов расскажут в ночном небе историю Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Если есть планы на ближайшее воскресенье 12 сентября, может, стоит их изменить? Потому что в этот день на Центральной набережной состоится фестиваль под названием «ГО.Фест Красноярск». Организатор праздника компания «Единство» (входит в группу компаний «Норникель») подготовила такую программу, что сложно оставить это без внимания.

Начнем с того, что гостей праздника ждут интеррактивы от «Города Онлайн», будет работать диджей, на сцену поднимутся приглашенные артисты, среди которых битбоксер Илья Орехов (Москва), красноярские группы «Мальчишник в Вегасе» и «Нон-стоп».

Разумеется, будут конкурсы и призы. А также арт-объекты, посвященные Красноярску, фотозоны для детей взрослых, живая фотовыставка и многое другое. Как видите – формат фестиваля семейный.

Кстати, чтобы получить бесплатные билеты на мероприятие, нужно зарегистрироваться на портале «Город Онлайн» и получить промокод. Подробнее на сайте: promo.city.online/droneshow.

Подсвеченный Коммунальный мост

Подсвеченный Коммунальный мост

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну, а теперь о финальном аккорде этого дня – самом зрелищном. Все, как мы любим: масштабно, красиво, романтично. Шоу дронов – это всегда захватывает. Только представьте: ровно в 21 час над ночным Енисеем поднимутся 250 маленьких сияющих разноцветными огнями точек.

Они будут складывать красочные фигуры и изображения, посвященные истории и культуре Красноярска. Зрители увидят знакомые образы и символы города под аккомпанемент специально подготовленной музыкальной партитуры. И подчеркнет зрелищность шоу один из главных символов города, ярко подсвеченный Коммунальный мост.

К слову, а вы помните, когда именно мост «загорелся»? Три года назад, 24 августа 2018-го. Подсветка – один из многих подарков городу от компании «Норникель». Первыми зрителями стали тысячи горожан, которые пришли тогда на Центральную набережную. Там же и пройдет шоу дронов в предстоящее воскресенье 12 сентября. Так что встречаемся в то же время, в тот же час.

Тысячи людей пришли посмотреть, как впервые загорится Коммунальный мост. На шоу дронов приглашаются все

Тысячи людей пришли посмотреть, как впервые загорится Коммунальный мост. На шоу дронов приглашаются все

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ВОПРОС ДНЯ