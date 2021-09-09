В Красноярском крае наградили победителей творческих конкурсов к 20-летию СУЭК

В Красноярском крае победители творческих конкурсов, посвященных 20-летию Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко, получают призы и подарки.

Жители Шарыпово стали наиболее активными участниками конкурсов, направив более 200 заявок из 450-ти – таким было общее количество конкурсных работ, присланных от Красноярского края. Часть из них представляли поселок угольщиков и энергетиков Дубинино, административно входящий в состав городского округа Шарыпово. Их в торжественной обстановке наградили во время празднования 60-летия поселка. Дипломы, наборы художника, мягкие игрушки, а также красочная "Шахтерская азбука" – уникальное издание, авторами которого стали семьи сотрудников СУЭК, получили более 50 дубининцев. А лучшим из лучших достались планшеты, беспроводные микрофоны и комплекты караоке.

Так, один из детских садов Дубинино получил микрофоны на целую группу – ребята под руководством музыкального руководителя Лилии Гавриловой исполнили несколько песен для конкурса. А юная вокалистка Акулина Фиряго из этого же детсада была удостоена приза зрительских симпатий за песню "Мой папа – шахтер", и кроме микрофона получила караоке-центр. "Поиск песни продолжался больше месяца, потому что произведений о шахтерах в детском исполнении не так много. Но все же мы нашли такую песню, с удовольствием ее с Акулиной разучили и отправили видео в Москву", - рассказывает музыкальный руководитель.

В Красноярске награждение прошло на площади около административного здания СУЭК. Призы и подарки получили более 20 ребятишек, чьи родители работают в Компании. В числе победителей и призеров аплодисменты принимала семилетняя Лера Мерзлякова – она заняла второе место в межрегиональном конкурсе "Шахтерская азбука", одно из ее четверостиший вошло в издание. "Мы отправили на конкурс четыре стихотворения, и даже не ожидали, что попадем в число победителей, - говорит бабушка Леры, архивист отдела информационного и документационного обеспечения АО "СУЭК-Красноярск" Татьяна Воронова. - В азбуку вошло четверостишие про рекультивацию, мне же очень нравилось стихотворение про автомотрису, которая по рельсам скользит, как актриса. Когда Лера писала стихи, я рассказывала ей про каждое из слов азбуки, про то, чем занимается СУЭК, кто такие шахтеры…".

Заслуженные награды также получили журналисты – участники конкурса средств массовой информации. На конкурс они представили десятки работ об истории становления и развития СУЭК в Красноярском крае. А публикации одного из авторов – редактора информационного агентства "1-Line" Андрея Кузнецова – стали лучшими в России в номинации для интернет-изданий. Его цикл "20 чудес СУЭК" готовился специально к юбилею Компании. "Впервые на предприятии СУЭК я оказался в 2014 году. Неудивительно, что я был поражен увиденным, ведь это был крупнейший в России Бородинский разрез. Поэтому, когда мы в редакции "1-Line" думали, как рассказать про 20-летие СУЭК, название родилось почти сразу – "20 чудес СУЭК". На деле же их оказалось гораздо больше! Значит, будем дальше удивляться и удивлять достижениями компании наших читателей", - прокомментировал Андрей Кузнецов.

Добавим, что в течение сентября вручение подарков участникам и победителям творческих конкурсов пройдет во всех шахтерских регионах. А юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию СУЭК, будут проходить до конца года.