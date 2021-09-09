В Норильске на реализацию программы по санитарной очистке промзон выделено более 40 миллиардов рублей

В Норильске началась большая уборка промышленной зоны от строительного мусора, строений, заброшенных конструкций. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Весной этого года, в апреле, стартовала программа «Чистый Норильск» - большая уборка, в рамках которой идет очистка территории от строительного мусора, металлолома, ветхих строений и конструкций. Необходимость в этом назрела давно. За десятилетия освоения Норильского промышленного района, в годы активного строительства горно-металлургического комбината и разработки месторождений, особо не задумывались о благоустройстве и воздействии на окружающую среду. Но в настоящее время кардинально изменились и подходы к экологии, и принципы хозяйствования.

Напомним, что в начале марта глава «Норникеля» Владимир Потанин вместе главой Норильска Дмитрием Карасевым посетил Оганер. Там как раз сносили 10 многоэтажных жилых домов, которые десятки лет простояли в статусе недостроя. Именно тогда он сообщил о запуске программы благоустройства, которая улучшит не только городскую среду с точки зрения непосредственно условий проживания, но и с точки зрения промышленного дизайна.

Наступил сентябрь – и результаты впечатляют. Начнем с того, что компания «Норникель» выделила 4 миллиарда рублей на приобретение новейшей специальной техники. С большой земли в Норильск прибыли более сотни бульдозеров, экскаваторов и грузовых автомобилей. Есть и такие, которые изготавливались по спецзаказу – универсальные машины с многофункциональным навесным оборудованием. На них можно установить гидроножницы, гидромолот, высокие стрелы и дробильные ковши, чтобы можно было дробить прочный бетон.

На работу по очистке территорий привлекли 12 подрядных организаций, около 1000 человек. Руководит масштабной уборкой управление по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля». По словам его руководителя Андрея Радунцева, от строительного мусора, металлолома и ветхих строений в этом сезоне уже очищено более 750 тысяч квадратных метров промзоны. Только на территории, прилегающей к Надеждинскому металлургическому заводу, расчистили площадь около 250 тысяч квадратных метров.

Весь металлолом будет вывезен для переработки. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Разобрано и демонтировано 64 аварийные постройки. Это ветхие и заброшенные гаражи, склады и другие здания, ранее использовавшиеся для производственных нужд. Всего сотрудниками предприятия по благоустройству собрано около 73 тысяч тонн строительного мусора. Работать продолжат до конца октября. Затем, когда ляжет большой снег, специалисты займутся утилизацией собранных отходов и демонтажем ветхих сооружений.

Здесь должен прозвучать вопрос: куда направляется весь этот строительный мусор? Все, что можно использовать повторно – будет использовано. Во-первых, металлолом. Собрали в количестве более 5 тысяч тонн. Его подготовят, чтобы вывезти на материк для переработки, что-то порежут, что-то спрессуют. И затем по морю транспортируют.

Во вторых строительный мусор, остатки бетона, конструкций. Пока – на специальную площадку. Что-то можно будет использовать повторно в ближайшем будущем. Все остальное также будет вывезено. Таким образом «Норникель» взятые на себя обязательства в рамках экологической программу по поддержанию чистоты в Арктике и ликвидации антропогенных загрязнений.

В целом проект по благоустройству Норильска и промышленных зон рассчитан на 10 лет. На его реализацию «Норникель» выделил в общей сложности более 40 миллиардов рублей.