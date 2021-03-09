Норильск получит на реновацию дополнительно 150 миллиардов рублей

На минувшей неделе президент «Норникеля» Владимир Потанин побывал в Норильске. Программа визита была насыщенной, но помимо решения ряда производственных вопросов, он целенаправленно посвятил время для осмотра социальных объектов и общения с городскими властями. По итогам этой поездки главой компании было принято решение о выделении 150 миллиардов рублей – дополнительно к тем средствам, которые предусматривает подписанное 20 февраля четырехстороннее соглашение.

Сверх договора

20 февраля в Москве был подписан пакет документов о социально-экономическом развитии Норильска на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Подготовка к этому событию длилась несколько месяцев. Стороны неоднократно обсуждали первоочередные планы и задачи реновации города, объемы предполагаемых вложений. Проанализировали и результаты предшествующего десятилетнего соглашения, заключенного в 2010 году, которое компания успешно выполнила.

В договоре отражены две главные задачи. Первая – это реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города. Вторая - строительство, ремонт и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды.

Стороны сошлись на том, что объем финансирования составит 120,1 миллиарда рублей. Причем градообразующее предприятие «Норникель» берет на себя основную часть расходов – он готов инвестировать 81,3 миллиарда рублей. Но еще до подписания договора Владимир Потанин дал понять, что этой суммой инвестиций компания не ограничится. К тому моменту, не теряя времени, «Норникель» в одностороннем порядке уже выделил 1,85 миллиардов рублей на проектирование реновации жилья.

Что значит для города эти 150 миллиардов: это совершенно новые планы и возможности, новое качество жилья и инфраструктуры заполярного города.

Строить – значит, строить!

Сейчас в Оганере работает тяжелая техника – начался снос десяти недостроенных многоэтажек, которые почти четверть века стояли законсервированными и разрушались. Огнанер - это один из районов Норильска, здесь живут около 5 тысяч человек. А когда-то его задумывали, как элитный, но из-за проблем в стране в 90-е годы о реализации масштабных планов пришлось позабыть.

По сути, реновация Северного города, о которой стали говорить на уровне федерального правительства с осени 2020 года, началась именно отсюда, с Оганера. Деньги на снос выделил «Норникель», раньше намеченных графиков. Действительно, зачем откладывать на лето то, что можно сделать уже сейчас. Раньше начать – быстрее закончить.

Владимир Потанин приехал в Оганер, чтобы самому увидеть панораму будущей масштабной стройки.

- Собственно, сразу после подписания четырехстороннего соглашения с Правительством и региональными властями приступили к его реализации, без раскачки и без затяжек. Дан старт подготовке строительной площадки в Оганере для строительства нового жилого фонда, который в том числе будет предусматривать строительство детского сада и школы, - прокомментировал президент «Норникеля».

После ликвидации недостроев власти города приступят к разработке новой концепции застройки. В ее рамках специалисты проведут обследовательские, инженерно-изыскательские работы и определят необходимое количество объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом запланированных к возведению жилых зданий.

О Норильске будут говорить, как о чистом городе

- Следующим шагом мы приступим к масштабной уборке территории с тем, чтобы улучшить не только городскую среду с точки зрения непосредственно условий проживания, но и с точки зрения промышленного дизайна. Надеюсь, горожане в этом поучаствуют. Давненько мы про субботники не вспоминали. Вот как раз будет хороший повод, - обозначил Владимир Потанин.

Подмечено верно: город нуждается в масштабной очистке своих окрестностей, где еще с советских времен осталось немало промышленного мусора. Это заброшенные производства, полуразрушенные здания, линии электропередач, останки техники. Все это не только наносит вред экологии, но и нарушает эстетическое восприятие Норильска.

Дмитрий Карасев, глава города, уже наметил план предстоящих дел в этом направлении:

- Колоссальное количество свалок предполагается убрать, ликвидировать старые заброшенные производства. И объем средств, который будет выделен, он просто несравним ни с чем, что было ранее. Город со своей стороны тоже примет участие в таких мероприятиях. Мы будем в этом году принимать свою муниципальную программу по экологии. У нас есть мероприятия по озеленению, по ликвидации свалок. Они разрознены, но мы намерены объединить их в одну и ежегодно развивать, добавляя туда денег из муниципального бюджета.

И, конечно, не снимается с повестки дня ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в мае 2020 года. Она будет доведена до логического завершения.

- Существует много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 24 года и на период до 35 года. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра 150 миллиардов рублей. И я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим, - подвел итоги Владимир Потанин.