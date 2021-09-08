Опыт выживания: что позволит выстоять российской экономике в условиях санкций

Фото: Мария ЛЕНЦ

Примечательно, что в прошлом году российские самолетостроители попали под санкции Госдепа США, в результате чего на лайнере пришлось заменять некоторые узлы и элементы оснастки. Правительство Америки объяснило, что ограничения касаются продукции двойного назначения – то есть той, которую можно использовать для нужд обороны. Но МС-21 – сугубо гражданский самолет. И, судя по его успеху на МАКС-21, весьма удачный. С одной стороны, есть повод для гордости: несмотря ни на что, мы сдюжили, мы смогли это сделать! С другой - российская экономика тесно вплетена в мировую, и если раньше ряд экономистов утверждал, что таким образом Россия защищена и крепкие торгово-промышленные связи со многими государствами – это гарантия благополучия, то сейчас, с введением каждого нового ограничения, становится все очевиднее: это не работает. Экономика России недостаточно диверсифицирована, и заменить одну разрушенную бизнес-цепочку другой быстро и с минимальными потерями пока не получается.

Санкции – это программа уничтожения экономики

Громко говорить о санкциях в России не принято. Вернее, обычно комментарии сводятся к патриотичному «нас бьют, а мы крепчаем». В реальности же картинка совсем не такая радужная. Ведь, по сути, санкции – это разрыв экономических, технологических, социальных отношений.

Примеры худших сценариев развития событий мы видим. Например, много лет под американскими санкциями живет Иран – страна, обладающая большими запасами полезных ископаемых и развитой банковской системой. Но продавать свою нефть Иран может только ограниченному количеству государств, а его банки отрезаны от мирового финансового рынка. Страна, потенциально одна из самых богатых в Азии, не может использовать современные технологии и оборудование, чтобы модернизировать свои предприятия и сделать их более эффективными, а ее ученые не могут разрабатывать собственные инновационные продукты – под санкциями находится практически любое научно-техническое международное сотрудничество.

По сути своей санкции – это долгосрочная программа уничтожения экономики.

Россия зависит от экспорта гораздо сильнее, чем можно себе представить. Здесь мало перерабатывающих производств, которые способны превращать, например, алюминий в конечную продукцию – колесные диски или микросхемы для смартфонов. РУСАЛ активно занимается развитием внутреннего рынка. Но на его восстановление уходят годы. И миллиарды рублей инвестиций компании. Процесс идет хоть и верно, но очень медленно. Поэтому сейчас РУСАЛ вынужден отправлять львиную долю своей продукции на экспорт.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А если внешний рынок снова возьмут и отключат? Тогда под ударом окажется большое количество российских компаний, связанных с РУСАЛом. Разрушение цепочки поставок, запрет на покупку и продажу металла неизбежно приводят к одному: коллапсу экономики. Если произведенный товар некому продать, значит, надо сокращать его производство, надо закрывать заводы и увольнять людей. Металлургическое производство существует не в безвоздушном пространстве: мощные сибирские ГЭС дают заводам электроэнергию, транспортные компании перевозят сырье и продукцию, ученые и инженеры разрабатывают новые технологии… А есть еще поставщики спецтехники, рабочей одежды и средств защиты, уборщики производственных помещений и повара в рабочих столовых…

Алюминий – это металл будущего: легкий, прочный, устойчивый к коррозии, способный принимать любые формы – он уже сейчас стал эффективной заменой стали, и во многом технологическое будущее человечества зависит от того, насколько умело оно обращается с алюминием. Этот металл проник уже во все сферы жизни человека, технологии его производства все время совершенствуются, сплавы становятся более разнообразными по составу и качеству, более экологичными…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда и один в поле - воин

В общем-то понятно, почему американские санкции в первую очередь (весной 2018 года) ударили по РУСАЛу и En+ - лидерам не только российской металлургии и энергетики, но и одним из крупнейших в мире. И это лидерство далось компаниям не «от рождения»: после развала СССР и глобального краха экономики именно Олег Дерипаска взялся за непосильную, на первый взгляд, задачу: собрать разошедшиеся по частным рукам предприятия в один мощный, многопрофильный, эффективный и современный холдинг.

Новая задача – вывести из-под санкций компанию, за 25 лет буквально пересобранную по винтикам, сохранить для страны несколько стратегических отраслей и обеспечить ее технологический и экономический суверенитет – казалась еще более невыполнимой. Однако всего за два года ценой неимоверных усилий она была решена. Компания и ее основатель выполнили все требования Минфина США.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Два года борьбы за сохранение будущего не только компании, но и всей страны не прошли бесследно. РУСАЛ потерял $7,5 млрд инвестиций – эти средства предполагалось направить на развитие предприятий, их экологическую модернизацию, внедрение наиболее передовых технологий производства алюминия и сплавов.Но несмотря на это, несмотря на неизбежный разрыв некоторых экономических связей, компания вернулась к реализации своих планов. При этом риск потерь пока сохраняется. Ведь опасность санкций еще и в том, что даже выйдя из-под них, как после ковида, бизнес преследует масса осложнений. И некоторые из них могут быть смертельными.

Что происходит сейчас? Минфин США продолжает вводить ограничения в отношении стратегических предприятий России. И как показывают события, санкции – это инструмент, который может быть введен в любое время против любой сферы экономики и на новых условиях. Как этому противостоять? Нужна трезвая оценка угроз и системные решения. На данный момент только Олег Дерипаска имеет опыт выживания в ситуации санкций. Его мужества и изобретательности хватило на то, чтобы сохранить для экономики страны до полумиллиона рабочих мест. Этот опыт, как полезный бизнес-кейс, отечественным компаниям полезно проанализировать, учитывая полученный результат при всей сложности ситуации. При необходимости его эффективное использование позволит российской экономике выстоять.