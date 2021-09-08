Красноярскому «Биг-Бену» исполнилось 20 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Одному из символов города – красноярскому «Биг-Бену» исполняется 20 лет. Уже культовая достопримечательность была установлена в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова.

- Красноярский «Биг-Бен» – это не просто символ нашего большого городского дома, неотъемлемая часть его истории и облика. Сегодня они празднуют свой юбилей – 20 лет! И сегодня же с особым чувством благодарности мы вспоминаем их отца-создателя – легендарного Арэга Саркисовича Демирханова, - написал в инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин.

Фото: eremin__krsk

Градоначальник напомнил, что два года назад была заложена традиция связанная с «Биг-Беном». По праздникам и знаковым датам городские часы исполняют мелодии. Не станет исключением и 20-летие «Биг-Бена»:

- Сегодня часы сыграют для вас карусель мелодий. Каждый час, с 9 утра и до 9 часов вечера, они будут напевать разные мотивы, - добавил Сергей Еремин.

Фото: eremin__krsk

Список мелодий, которые будет исполнять красноярский «Биг-Бен» 8 сентября 2021:

9.00 – «Утренняя гимнастика»

10.00 – «Герои спорта»

11.00 – «Если с другом вышел в путь»

12.00 – «Гимн России»

13.00 – «Земля в иллюминаторе»

14.00 – «Марш высотников»

15.00 – «Лебединая верность»

16.00 – «Песенка студента»

17.00 – «Прощальный вальс»

18.00 – «Пусть всегда будет солнце»

19.00 – «Королева красоты»

20.00 – «Папа может»

21.00 – «Гимн города Красноярска».