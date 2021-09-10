Руководители Железногорска (Красноярский край) наградили участницу Паралимпиады в Токио

Фото: "Город и горожане" (gig26.ru)

Первые лица ЗАТО поблагодарили спортсменку и её тренера за личный вклад в развитие паралимпийского спорта и высокий профессионализм, вручили сувениры и почётные грамоты.

Спикер городского парламента Сергей Проскурнин отметил, что встреча была по-семейному тёплой и дружественной. Вероника Зотова поделилась впечатлениями от участия в Паралимпиаде, рассказала про подготовку к соревнованиям, бытовые условия, созданные для спортсменов организаторами.

«Это большая честь и для Железногорска, и для Красноярского края представлять нашу страну на Паралимпийских играх в Токио. Участие в таких соревнованиях – это пик карьеры для любого спортсмена. Считаю, что Вероника выступила достойно. Она молодец!» - сказал корреспонденту «1-Line» председатель Совета депутатов.

Фото: "Город и горожане" (gig26.ru)

Также Сергей Дмитриевич высоко оценил заслуги тренера Вероники Виктора Соколова, который не только опытнейший спортивный наставник и прекрасный человек, но и почётный гражданин Железногорска. Он принимает активное участие не только в спортивной карьере своих воспитанников, но и в их личной судьбе. Его вклад в развитие паралимпийского спорта и поддержка людей с ограниченными возможностями – неоценимы. Виктор Васильевич вырастил множество выдающихся легкоатлетов: Наталью Большакову (мастер спорта международного класса, участница Паралимпийских игр-2004); Марту Прокофьеву (кандидат в мастера спорта, участница Паралимпийских игр-2012); Вадима Неделина (мастер спорта). А теперь – и Веронику Зотову, мастера спорта России, серебряного и бронзового призёра чемпионатов Европы, многократного победителя и призёра чемпионатов России по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения.

Фото: "Город и горожане" (gig26.ru)

Напомним, железногорская легкоатлетка на Паралимпиаде в Токио финишировала 4-й в забеге на дистанции 1500 м, при этом девушка установила новый личный рекорд 4.33.96.