Туристы из Дублина и Хельсинки виртуально «гуляют» по историческому центру Красноярска

За третью неделю месяца зарегистрировано такое же количество переходов на экскурсию, как в среднем за месяц. Скачок интереса к аудиогиду совпадает с последней неделей летних каникул, а его начало – с датой основания Красноярска, 19 августа.

В топ-5 наиболее популярных достопримечательностей исторического центра попали Дом Крутовских, театр имени Пушкина, историческое граффити в одной из городских арок, сквер им. Пушкина и площадь Мира. В этот период чаще всего историями, связанными со знаковыми местами города, интересовались жители Москвы – их доля в общем числе посетителей аудиогида составляет более 40 процентов. На втором месте – сами красноярцы (более 30 процентов). Третье место среди активных пользователей «Городские легенды Красноярска» летом 2021 делят между собой жители соседних сибирских регионов – Новосибирска, Иркутска. Три процента переходов на аудиогид зафиксировано из города Хельсинки.

Аудиогид «Городские легенды» МТС размещен на двух популярных туристических агрегаторах izi.travel и wegotrip не только на русском, но и на английском языках. Он также доступен по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ним можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Это позволяет виртуально «гулять» по центру Красноярска из любой точки мира. Например, в 2020 году восемь процентов переходов на аудиогид – из Дублина, а в 2019 году шесть процентов – из Гуанчжоу (Китай).

Народный аудиогид по историческому центру города был запущен летом 2019 года. Прослушав его, можно узнать, где в старом Красноярске собирались пробки из телег, кто обеспечил жителей сибирского города с суровым климатом свежими фруктами, какую забавную ошибку сделали авторы романтического памятника. Бесплатная экскурсия длится чуть более часа. Точка старта находится рядом с домом № 11 по ул. Каратанова (здесь установлена информационная табличка с QR-кодом, по которому можно скачать приложение с экскурсией).

Летом 2021 года был также запущен первый народный аудиогид по Дивногорску, благодаря которому гости и жители города могут больше узнать об его истории, природе и культуре. Виртуальный путеводитель от МТС представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части Дивногорска. Рядом с входом в Туристско-информационный центр на набережной размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.