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Общество7 сентября 2021 16:45

«Я без них жить не могу»: красноярка готова заплатить по 100 тысяч за каждого своего потерянного питомца

Пока она лежала в больнице с коронавирусом, четверо котов бесследно исчезли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярка готова заплатить по 100 тысяч за каждого своего потерянного питомца. Фото Алены Корженевской

Красноярка готова заплатить по 100 тысяч за каждого своего потерянного питомца. Фото Алены Корженевской

Красноярка Алена Корженевская вот уже месяц места себе не находит. Как вспомнит о своих четвероногих любимцах, так слезы из глаз. А как иначе, они же – часть ее жизни, любимцы, к которым она прикипела всей душой. Но по какой-то нелепой случайности они пропали. Она надеется, что с ними все в порядке и вскоре они вернутся. Готова отдать за них все, что угодно. Если кто-то попросит деньги – отдаст и деньги. Даже по 100 тысяч за каждого своего мурлыку отдать, только бы вернулись.

Ее историю рассказали «Новости ТВК». В июле Алена попала в больницу с коронавирусом. Пока ее не было, заботилась о питомцах ее мама, приходила кормить, убирать. Но в какой-то момент, видимо, недоглядела – и эта дружная компания оказалась вне квартиры. Как и куда могли уйти с 9-го этажа дома по улице Металлургов, 6 две кошечки и два кота, уму непостижимо. Когда хозяйка вернулась из больницы, первым делом обыскала подвалы своего дома и других, что по соседству. Неравнодушные красноярцы помогали ей. Но безрезультатно.

Мартин. Фото Алены Корженевской

Мартин. Фото Алены Корженевской

Самый старший питомец – Мартин. Нашла его 13 лет назад в подъезде, бедолага лежал на батарее.

- Я его погладила. Он встал и обнял меня лапами за шею. Я и растаяла, - рассказывает Алена. С тех пор они неразлучны.

Орбит. Фото Алены Корженевской

Орбит. Фото Алены Корженевской

Девочки Ириска, Фифа и мальчик Орбит – коты-экзоты. Ириска – рыжая с крапинками по бокам. Ей 5,5 лет, но ей нельзя волноваться, потому больное сердце. К хозяйке она попала совсем крохой, пила молоко из пипетки. Фифа – голубая красавица в возрасте 2,5 лет. Возможно, была беременная, значит, сейчас у нее могут быть котята. Вдруг у нее мастит. Самый младший – годовалый Орбит, персиковый, как кофе «три в одном». Немного трусливый, но очень ласковый.

Ириска. Фото Алены Корженевской

Ириска. Фото Алены Корженевской

- Это любимые и единственные коты. Хочу, чтобы их точно вернули. Если надо, пусть они себе наберут котят на эти 100 тысяч, – говорит Алена Корженевская.

К слову, звонили мошенники, потребовали сначала деньги, потом обещали отдать животных. Но даже фотографий не показали.

Если кто-то знает, где находятся пушистые питомцы, поможем их хозяйке. Не денег ради, а просто по доброте. Связаться с Аленой можно по телефону 8-923-354-76-71.

Фифа. Фото Алены Корженевской

Фифа. Фото Алены Корженевской

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