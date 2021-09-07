Жена задержанного в Кемеровской области педофила, убившего 10-летних девочек: «Мне сейчас не интересна его жизнь»

Фото: СК по Кемеровской области

Следователи допрашивают 41-летнего Виктора П., задержанного 7 сентября 2021 по подозрению в изнасиловании и убийстве двух пропавших накануне девочек. На их поиски 6 сентября вышел, без преувеличения, почти весь город. Полиция, волонтеры, а те, кто не мог присоединиться к поискам непосредственно, распространяли сообщения в социальных сетях.

Школьниц последний раз видели в компании Пестерникова Фото: соцсети

Две одноклассницы, Анастасия и Ульяна, по 10 лет не вернулись из школы домой. Девочки уходили не вместе. Одна задержалась у учительницы, другая пошла домой. Где и как они встретились, не известно, возможно, подруги подождали друг друга на улице. Последней их видела продавец местного магазинчика. Она запомнила, как девочки зашли вместе со взрослым мужчиной. Почему не забеспокоилась, увидев детей со взрослым, явно чужим? Возможно, решила, что это хороший знакомый семьи или родственник. Девочки называли его дядя Витя, а тот купил им конфет...

Позднее оперативники снимут видео с расположенных на магазине камер (сейчас системы уличного видеонаблюдения стоят практически везде). Не очень хорошего качества, но очевидно: две девочки уходят из магазина с мужчиной. Сомнений не осталось – это пропавшие Ульяна и Настя. Как оперативники ищут подозреваемых, обычно не раскрывается (чтобы преступники не могли воспользоваться информацией в своих целях). Но очевидно, под подозрение в первую очередь попали те, кто был судим за похожие преступления.

Такой – Виктор П., судимый за «совершение насильственных действий сексуального характера». Это значит, что он уже нападал на ребенка (речь шла о несовершеннолетнем), но в первый раз не дошел до самой крайности. А на этот раз, как изверг позже расскажет следователям, увел детей, изнасиловал и задушил...

Кадр с камеры наблюдения

Известно, что он провел в колонии 10 лет (это не малый срок по статье). Освободился в 2019 году. Работал. Понятно, что на самых простых работах. Где-то водителем, где-то грузчиком, что-то строил, что-то ремонтировал. Возможно, те, кто не знал о его прошлом, никогда не заподозрили бы в нем маньяка. Тем более, что он жил с женщиной. Она есть в социальных сетях. Ирина, на год младше, на фото 1 сентября 2021 года – с девочкой (очевидно, дочкой-первоклассницей). Сайту kp.ru удалось с ней эксклюзивно поговорить – она ответила нашему корреспонденту в социальной сети. Понятно, подробного разговора в жуткой ситуации нет и быть не может, тем не менее, приводим без купюр (в целях безопасности женщины мы изменили ее имя):

«Ирина, здравствуйте. Я журналист, мы хотели бы поговорить о вашем супруге. «Дело в том, что в Красноярске несколько лет назад была похожая история. Обычная семья, женщина ничего не подозревала, но оказалось, что ее муж причастен к гибели пятилетней девочки (громкое дело) Полины Наумовой. Мы понимаем, какой шок вы испытываете и что чувствуете. Но мы понимаем, что о таких историях нельзя молчать, иначе они будут повторяться»

Пожалуйста, будет полезна любая информация».

Ирина: «Здравствуйте, вы как меня нашли? Я уже не супруга ему». «Мы развелись в июле». «Из-за чего вы развелись?»

Ирина: «А вам зачем?».

«Вы знаете, в чем его подозревают?»

Ирина: «Мне сейчас не интересно его жизнь».

«Его задержали за изнасилование и убийство двух девочек»

«А зачем мне-то вы пишите? У меня своя жизнь у него своя. Я вам не чем не могу помочь. Вы обратитесь к его первой жене, у них с ним двое детей, у нас с ним нет детей, мы прожили всего год...». Потом разговор оборвался («Я не знаю, отстаньте все от меня!»), - возможно, в дом, где жила Ирина с маньяком, пришли следовтели, или по другой причине.

Подчеркиваем – все вышеизложенное только переписка в социальных сетях. Официальная информация продолжает поступать из следственных органов.

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